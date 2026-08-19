צה"ל פרסם תחקיר על מותם של שני עובדי ארגון MSF ("רופאים ללא גבולות") בעזה בנובמבר 2023, מירי צה"ל. התברר כי יום קודם לכן בוצע תיאום מול הצבא של תנועת שיירה מעזה לחאן יונס, אך הכוח בנקודת הבידוק לא עודכן. השיירה כללה חמישה רכבים והתבקשה להמתין, אך מחשש שלא יגיעו ליעדם טרם החשיכה הוחלט לחזור לעזה ללא תיאום. בדרך חזרה כוחות צה"ל ביצעו ירי הרחקה, אך הרכבים המשיכו בנסיעה והכוחות ירו שוב, על הכביש. מהתחקיר עלה: "ישנה אפשרות שמותם המצער של שני נוסעי השיירה נגרם כתוצאה מפגיעת נתזי ירי ההרחקה. לא נמצא כי נורה ירי ישיר לעבר השיירה. האירוע אינו מעלה חשד סביר לביצוע עבירה פלילית".