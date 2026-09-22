מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס בריאיון לרשת NBC לחרם של כלי התקשורת הגדולים בארה"ב על הנשיא דונלד טראמפ, בעקבות האיסור על כניסת כתבים של MS NOW, CNN ו"פוליטיקו" לבית הלבן. רוביו אמר כי "זה נשמע כאילו הם ממש בעד איראן. הם מתייחסים לכל מה שאיראן אומרת כאל אמת, ומזלזלים בדבריהם של גורמים רשמיים אמריקנים. הם לא מוחרמים, הם יכולים לסקר את הבית הלבן. פשוט אסור להם להחזיק שם עמדת עבודה קבועה. למה שיהיו בבניין הזה אנשים שלא מסקרים את הממשל ביושרה. אנחנו לא סוגרים את CNN, המשטרה והצבא לא פורצים להם לדלתות ומנתקים אותם מהחשמל".