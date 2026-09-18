מטוס קרב מסוג F-16 התרסק אתמול (חמישי) במהלך טיסת אימונים במישיגן שבארצות הברית. הטייס נפלט מהמטוס. ברשת הקשר דווח: "יש לנו קריאת מצוקה, נראה שהמנוע איבד כוח והטייס נפלט".

גלריה זירת ההתרסקות במישיגן ( צילום: ABC, Fred Sobeck )

המטוס התרסק במחוז גראנד טראברס בסביבות השעה 14:00 בצהריים (שעון מקומי). ב-CNN צוין כי כדור אש נצפה בשדה הסמוך לבתים. הטייס, היחיד שהיה על המטוס, נפלט לפני ההתרסקות. איש מלבדו לא נפגע, והוא מטופל במצב יציב בבית החולים המקומי. כך מסרה המשטרה.

הקלטת הקשר נקלטה באתר LiveATC.net, שירות עולמי פופולרי שמשדר הקלטות ורשתות הקשר של בקרת התנועה האווירית ברחבי העולם. "אני מעריך שהמטוס שלהם נפגע מציפור", דיווח טייס צבאי נוסף לפקחי התנועה האווירית. "נראה שהם איבדו מנוע ונפלטו, אבל אנחנו רואים הרבה עשן שחור, שאנחנו מעריכים שמגיע מה-F-16 שהתרסק".

לפי סוכנות הידיעות AP המטוס שייך למשמר הלאומי של טקסס, והוא השתתף בתרגיל אימון בבסיס באלפנה שבמישיגן. בעקבות ההתרסקות, שבשלב זה לא ידוע אם אכן נגרמה בגלל ציפור, כל התושבים ברדיוס של כ-1.6 ק"מ פונו בשל מה שתואר כ"דליפה כימית מסוכנת הקשורה להתרסקות המטוס". כל מטוסי המשמר הלאומי האווירי של טקסס שהיו במישיגן לצורך האימון קורקעו באופן מיידי.

( צילום: ABC, Fred Sobeck )

שלי דורנבוס ובעלה, שהיו בדרך חזרה לביתם כשראו את כדור האש, אמרו לרשת CNN: "יכולנו לשמוע הדי פיצוצים. שאלנו שוטר מה אנחנו שומעים תוך כדי נסיעה, והוא אמר לנו שזה התרסקות מטוס קרב והפיצוצים שאנחנו שומעים הם תחמושת". פרד סובק בן ה-65 סיפר ל-AP כי נסע בהמשך הכביש וראה "כדור אש ענקי בשדה" סמוך לבתים.