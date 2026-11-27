צעירה כבת 19 מלוד נורתה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) בבאר שבע. היא נפצעה באורח קשה ופונתה לבית החולים בעיר כשמצבה קשה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה, לפי החשד הרקע פלילי. אזרח שמע את הירי ברחוב והתקשר למשטרה.
הדיווח על הירי התקבל בשעה 03:15 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב, על צעירה שנפצעה באירוע אלימות בבאר שבע. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי, וחובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מוחמוד קסום וחובש בכיר במד"א יאיר רוזוליו סיפרו: "כשהגענו הובילו אותנו אל צעירה ששכבה על הכביש לאחר שנפצעה".
השניים אמרו שהיא "הייתה מעורפלת הכרה, כשהיא סובלת מפציעות חודרות. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני במקום ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה ולא יציב".
המשטרה מסרה כי "עם קבלת הדיווח הוזעקו למקום שוטרי תחנת באר שבע, פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים וראיות בזירה, לצד ביצוע סריקות נרחבות לאיתור החשודים המעורבים באירוע. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי".