צעירה כבת 19 מלוד נורתה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) בבאר שבע. היא נפצעה באורח קשה ופונתה לבית החולים בעיר כשמצבה קשה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה, לפי החשד הרקע פלילי. אזרח שמע את הירי ברחוב והתקשר למשטרה.

צעירה כבת 19 מלוד נורתה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) בבאר שבע. היא נפצעה באורח קשה ופונתה לבית החולים בעיר כשמצבה קשה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה, לפי החשד הרקע פלילי. אזרח שמע את הירי ברחוב והתקשר למשטרה.

צעירה כבת 19 מלוד נורתה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) בבאר שבע. היא נפצעה באורח קשה ופונתה לבית החולים בעיר כשמצבה קשה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירה, לפי החשד הרקע פלילי. אזרח שמע את הירי ברחוב והתקשר למשטרה.