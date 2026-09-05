תושב פלסטיני שמועמד לגירוש על ידי רשויות ההגירה בארצות הברית (ICE) מנסה לעצור את המהלך בבית המשפט, בטענה כי אם יגורש ליהודה ושומרון הוא צפוי לסבול מאלימות מתנחלים. טארק זקארנה (44) ששוהה בארה"ב 13 שנים, נעצר לפני יותר משנתיים לאחר שבית משפט קבע שנישואיו לאזרחית אמריקנית לא היו בתום לב, וגירושו מתוכנן ליום רביעי הקרוב. ברשות ההגירה הבהירו כי זקארנה לא יועבר למשמורת ישראלית, שכן לארה"ב יש אישור להעבירו ישירות ליו"ש, אך נציגיו בבית המשפט טענו כי בדרכו לאזור יהיה נתון בהכרח ל"שליטת צה"ל ועלול לעבור עינויים והטרדות".