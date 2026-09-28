משרד הבריאות הורה על הפסקת הפעילות בבית החולים הפרטי מדיקה תל אביב בעקבות ממצאים חמורים שעלו בביקורת פתע. במשרד ציינו כי "המשך הפעילות במקום מהווה סכנה חמורה ומיידית למטופלים". הביקורת שנערכה בבית החולים ברחוב הברזל 28 ברמת החייל, העלתה שורה של ממצאים חמורים הנוגעים להתנהלות בחדרי הניתוח ולבטיחות המטופלים. בין היתר, נמצאו מקרים שבהם בוצעו פעולות רפואיות בניגוד לסמכויות המקצועיות ולהוראות המחייבות, לצד ליקויים נוספים בהתנהלות הרפואית ובתהליכי העבודה. מכלול הממצאים מצביע על כשל מערכתי בהתנהלות בית החולים ועל סכנה חמורה ומיידית לבריאות המטופלים ולבטיחותם.