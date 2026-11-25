הימים הקרובים יאופיינו בעיקר במזג אוויר חמים יחסית לעונה - אך בתחילת שבוע הבא כבר צפוי הגשם לחזור, וייתכן שימשיך גם עד סוף השבוע.

ארכיון ( צילום: AP /Ariel Schalit )

מזג האוויר מחר (יום חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך החוף.

ביום שישי מזג האוויר צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.

ביום שבת מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים.

ביום ראשון שוב מעונן חלקית עד מעונן, אך בבוקר כבר ייתכן גשם מקומי - ברובו קל - בעיקר בצפון ולאורך החוף. תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

אלא שבקצה טווח התחזית, מדווחים בשירות המטאורולוגי על גשמים שיחלו לרדת בצפון הארץ כבר ביום שני - ובימים שלישי עד חמישי כבר יתחזקו ויתפשטו עד צפון הנגב. לפי השירות המטאורולוגי, "הצפי הוא למערכת גשם חורפית של ממש עם טמפרטורות נמוכות, רוחות ערות וכמויות משקעים גבוהות של 75-50 מ״מ לפחות, אשר ירדו מאמצע השבוע הבא".

בשירות הוסיפו כי ייתכן שמערכת הגשם תימשך גם אל תוך סוף השבוע בהא, אבל מאחר שהטווח עוד רחוק לא ניתן לקבוע זאת בוודאות.