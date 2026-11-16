יועץ התקשורת של בנימין נתניהו, טופז לוק, עלה היום (שני) להעיד ב משפטו של ראש הממשלה כעד הגנה אשר זומן על ידי סנגוריו של נתניהו. עדותו התמקדה בפעילות התקשורתית של נתניהו בקמפיין בחירות 2015, יחסו של קמפיין הבחירות לאתר וואלה בתקופה הרלוונטית וכן בפגישות של נתניהו עם מו"ל של כלי תקשורת. עדותו הראשית נערכה כשעה וחצי בלבד, בתום הפסקה קצרה החלה החקירה הנגדית על ידי הפרקליטות.

גלריה "את נתניהו לא מעניין שינוי תמונה". טופז לוק בבית המשפט ( צילום: שלו שלום )

עו"ד ישראל וולנרמן, חבר צוות ההגנה של נתניהו, פנה ללוק ושאל: "בוא נדבר על אירועי משבר תקשורתי". לוק השיב: "חלק גדול מן המשברים אפשר לפתור בדרג פקידותי או בינינו. פעם בחודשיים יש אירוע תקשורתי גדול שראש הממשלה עוצר את הלו"ז ומבין את האירוע ומנסחים ביחד איתו את העקרונות שלו. אבל גם אז זה יכל להסתכם בחמש דקות ובמקרים חריגים 20 דקות".

לוק הסביר איך מפיצים הודעה לעיתונות ואת היחס של נתניהו וקמפיין הליכוד לאתר וואלה. לדבריו: "יש תאים מדיני, ביטחוני וכו', מופץ בתפוצת נטו לכל מערכות התקשורת. לראש הממשלה יש אפס מעורבות בנושא. לא זכור לי על דיבורים על הפצה בוואלה. וואלה מעולם לא עלה בשיקול של צוות הדוברים או יועצי התקשורת, היחיד שהזכיר את וואלה זה ניר חפץ. לי זה היה תמוה. כל הגישה שלי ושל יונתן אוריך היא שהרשתות החברתיות הן הכוח החזק. ויש כלי תקשורת חזקים יותר. וואלה היה לא רלוונטי ומאוד עוין".

לוק הוסיף: "הם היו עוינים בצורה יוצאת דופן. אתה מפתח עם הזמן קשרים עם עיתונאים במערכות שונות, יש כאלו שאפשר לשכנע, אבל ברוב המקרים אתה לא יוצא נשכר. כמות ההשפעה מאד מינימלית, לא קיימת אפילו. את נתניהו לא מעניינת שינוי תמונה. אותנו זה יותר עניין. עד היום בוחרים תמונות שלו בזווית לא מחמיאה. זה היה מעצבן אותנו לא מגיע אליו".

"עשו הכל להוריד את נתניהו מהשלטון"

בשלב זה וולנרמן שאל "מה כן עניין את ראש הממשלה"? לוק השיב: "עניין אותו להביא איזון לתקשורת. זכיתי ללוות אותו בחו"ל וכל מה שעניין אותנו שיהיה מוצא פה לאנשים שלא קיבלו וזה מליוני אנשים. המעגל הראשון בתקשורת המסורתית הייתה הטלוויזיה - ערוץ 12, 10 ו-1. במעגל השני היינו רואים את זה בתחנות הרדיו: גל"צ, רשת ב' ואחרים. במעגל השלישי והאחרון זה העיתונים, ידיעות וישראל היום וטיפה מעריב.

"במעגל האחרון היו אתרי החדשות ynet ,nrg, ו-וואלה ורוטר. במעגל הרביעי לראייתנו ynet היה באולימפוס, וואלה היה במקום לא רלוונטי. לא היה להם עיתון, הם לא הצליחו אף פעם לקבוע סדר היום. זה מקום של אנשים שלא התקדמו לג'ימייל והוא לא נכנס מעולם לשיקול אצלנו. בראייתי, בסוף ניסיתי תמיד להסביר לראש הממשלה וכל מי שהסכים להקשיב שאני לא רואה בהם צורך, ובכלל בתקשורת המסורתית - יכלנו להגיע לאנשים באופן ישיר בלי עריכות ובאופן ישיר - מהרגע שהתחלתי לעבוד. לראש הממשלה היו מיליון עוקבים בפייסבוק, נכנסנו אוריך ואני והגדלנו את ההשפעה לחשיפה כל כך גבוהה כמעט לכל בית בישראל. לא ראיתי את הצורך כמו בעבר להסתמך רק על התקשורת המסורתית".

בנימין ושרה נתניהו ( צילום: עומר מירון, לע"מ )

לוק סיפר גם על ההיכרות עם עד המדינה ניר חפץ ואמר: "הכרתי אותו בבחירות ב-2015 כראש מטה ההסברה בקמפיין, ואחרי הבחירות הוא חזר להיות דובר המשפחה. אחרי הבחירות ראיתי את חפץ בלשכה פעם בשבוע וזה הלך ודעך. חפץ אמר לי וליונתן שהוא רוצה להתקדם לשוק החופשי וכמעט ולא הגיע. לא יודע אם היו שעות אפילו בחודש שעות ספורות".

וולנרמן שואל על זאב רובינשטיין, מי שבתחילה היה מעביר לזוג אלוביץ' בקשות ומסרים לגבי סיקור נתניהו ורעייתו שרה, לוק משיב: "מעולם לא שמעתי את השם הזה (של רובינשטיין - נ"ב) עד למשפט".

לדברי לוק: "הציבור מאס בתקשורת המונופוליסטית. הם עשו הכל להוריד את נתניהו מהשלטון, רביב דרוקר ואחרים. הם הודו בזה. אנחנו לא קיבלנו את המחסום הזה. ויש כלי שאנחנו יכולים להוציא את הדברים כהווייתם לקהלים שלא הגענו בעבר". וולנרמן שאל על פרסומים שעוסקים ביוני נתניהו ולוק השיב: "זה חשוב לראש הממשלה מובן מאליו".

"סיקור הוגן? לא האמנתי"

וולנרמן שאל עוד האם "הייתה חשיבות לוואלה בתקופת בחירות?". לוק השיב: "לא הייתה חשיבות לכלי תקשורת כזה או אחר. בסוף יש בליץ של תקשורת שאתה מתראיין אצל כולם. ככה נהוג, מתראיינים בכל מקום שנותן במה ואפשר להגיע לקהלים שונים. וואלה זניח ולא בשיקולים שלנו. לדעתי הייתי מבסס לראייתי את תשומות הכח בניו מדיה ופחות בצורך של תקשורת מסורתית, מבלי לפגוע בחבריי בקהל. נתניהו לא הזכיר את וואלה מעולם כשיקול".

וולנרמן פנה ללוק ואמר: "הוא מתראיין לפני הבחירות כמה פעמים בוואלה. איך זה מתיישב? לדברי לוק: "הוא היה אתר מאוד עוין, לא נתנו לו להשיב תשובה לשאלה. חותכים אותו בפולו אפ נוסף. ניר אמר שיהיו מאוזנים, בפועל היה ההפך המוחלט. הראיון היה עוין מהתחלה ועד הסוף. המראיין לא נתן להשלים משפט. זה חיזק את עמדתנו שוואלה מזכיר את 'העין השביעית'. מאד אנטי נגד ראש הממשלה ותוקפני".

( צילום: שלו שלום )

על הטענות למעורבותה של שרה נתניהו בעבודה מול התקשורת אמר לוק: "לא מכיר מעורבות שלה. אם זה עסק בה, הניסוח היה מולה עם ניר. אשת ראש הממשלה לא הייתה מעורבת בעניינים פוליטיים – מעורבות אפסית. כל זוג מתייעץ אבל לא הכרתי מעורבות, הכל היה באופן מקצועי, בשונה מדיווחים הזויים לאורך התקשורת לאורך שנים".

לוק דיבר גם על פגישת העבודה שלו בוואלה ואמר: "חפץ הזמין אותנו בתחילת מערכת הבחירות לפגישה. בפגישה ביקשו מאיתנו להשקיע תקציב קידום בוואלה כמו שכל מערכת מנסה, אבל אני מעדיף להשקיע ברשתות לראייתי. הם ניסו לשכנע, אני זוכר שאילן ישועה, שלא ידעתי אם הוא העורך או המנכ"ל – דיבר כעורך ואמר שהם יהיו הוגנים וסיקור מאוזן. לא האמנתי לזה. זה פגישה מקובלת. מקובל שיש תקשורת עם מו"לים ומנכ"לים. להביא אותם למקום יותר מאוזן בסיקור שלהם. רב הפגישה היה ניסיון להסביר לנו שהם יהיו הוגנים ומאוזנים".