טופז, אמה של הנערה שהותקפה, סיפרה ל-ynet, כי הנערות רצו לשבת על הכיסא שבו הונח התיק ותקפו את בתה. לדבריה: "התיק של הבת שלי היה על המושב לידה. זה עוד לא הספיק להפריע להן - הבת שלי בדיוק באה להזיז את התיק, והגברת שתקפה אותה התחילה לדבר אליה לא יפה ובקללות, ובאה לגעת לה בדברים". לאחר מכן נערות נוספות הצטרפו לתקיפה ולדברי האם: "מה שנעשה לבת שלי באוטובוס זה לינץ', לא פחות מזה".

טופז, אמה של הנערה שהותקפה, סיפרה ל-ynet, כי הנערות רצו לשבת על הכיסא שבו הונח התיק ותקפו את בתה. לדבריה: "התיק של הבת שלי היה על המושב לידה. זה עוד לא הספיק להפריע להן - הבת שלי בדיוק באה להזיז את התיק, והגברת שתקפה אותה התחילה לדבר אליה לא יפה ובקללות, ובאה לגעת לה בדברים". לאחר מכן נערות נוספות הצטרפו לתקיפה ולדברי האם: "מה שנעשה לבת שלי באוטובוס זה לינץ', לא פחות מזה".

טופז, אמה של הנערה שהותקפה, סיפרה ל-ynet, כי הנערות רצו לשבת על הכיסא שבו הונח התיק ותקפו את בתה. לדבריה: "התיק של הבת שלי היה על המושב לידה. זה עוד לא הספיק להפריע להן - הבת שלי בדיוק באה להזיז את התיק, והגברת שתקפה אותה התחילה לדבר אליה לא יפה ובקללות, ובאה לגעת לה בדברים". לאחר מכן נערות נוספות הצטרפו לתקיפה ולדברי האם: "מה שנעשה לבת שלי באוטובוס זה לינץ', לא פחות מזה".

על המצב של בתה לאחר התקיפה סיפרה טופז כי: "היא כרגע בעיקר עם כאבים. היא עוד לא לגמרי מעכלת, עוד לא לגמרי נפלו האסימונים מה קרה. היא חוששת לחזור לאוטובוס".

על המצב של בתה לאחר התקיפה סיפרה טופז כי: "היא כרגע בעיקר עם כאבים. היא עוד לא לגמרי מעכלת, עוד לא לגמרי נפלו האסימונים מה קרה. היא חוששת לחזור לאוטובוס".

על המצב של בתה לאחר התקיפה סיפרה טופז כי: "היא כרגע בעיקר עם כאבים. היא עוד לא לגמרי מעכלת, עוד לא לגמרי נפלו האסימונים מה קרה. היא חוששת לחזור לאוטובוס".