נערה בת 16 הותקפה אתמול (ראשון) באכזריות על ידי קבוצת נערות אחרות באוטובוס בבית שמש - לאחר שהניחה את התיק שלה על כיסא ריק שהיה באוטובוס. בעקבות התקיפה הנערה נפצעה בראשה ודיממה.
טופז, אמה של הנערה שהותקפה, סיפרה ל-ynet, כי הנערות רצו לשבת על הכיסא שבו הונח התיק ותקפו את בתה. לדבריה: "התיק של הבת שלי היה על המושב לידה. זה עוד לא הספיק להפריע להן - הבת שלי בדיוק באה להזיז את התיק, והגברת שתקפה אותה התחילה לדבר אליה לא יפה ובקללות, ובאה לגעת לה בדברים". לאחר מכן נערות נוספות הצטרפו לתקיפה ולדברי האם: "מה שנעשה לבת שלי באוטובוס זה לינץ', לא פחות מזה".
על המצב של בתה לאחר התקיפה סיפרה טופז כי: "היא כרגע בעיקר עם כאבים. היא עוד לא לגמרי מעכלת, עוד לא לגמרי נפלו האסימונים מה קרה. היא חוששת לחזור לאוטובוס".
טופז ביקשה להעביר מסר להורים אחרים ואמרה: "אנחנו מזועזעים והמומים מכל האירוע הזה. לצערי זה יכול לקרות בכל מקום. חשוב לי להגיד להורים שיפסיקו לפחד מהילדים שלהם. אנחנו צריכים לחנך אותם, לא הם אותנו. והרצון להיות חברים של הילדים לא יכול להיות מעל הצורך שלנו לחנך. זו התוצאה של הורים שמפחדים לחנך את הילדים שלהם, הורים שרוצים להיות חברים לפני שהם הורים".
האם ובתה הגישו תלונה למשטרה ובעקבות זאת נפתחה חקירה.