ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם סופג ביממה האחרונה ביקורת קשה מצד יריביו הפוליטיים, בעקבות סרטונים שהופצו ממעונו הרשמי ברחוב דאונינג 10 ושצולמו במהלך אירוע שאליו הוזמנו משפיעני רשת. באחד הסרטונים שעורר זעם גדול בממלכה נראה כוכב הטיקטוק מקס בלגדה מצדיע בתנועה שמזכירה מועל יד בפתח המעון ההיסטורי של ראשי ממשלת בריטניה, לקול צלילי שיר עם מילים גסות שהפך לטרנד ברשת. הסרטון פורסם כבר לפני שלושה שבועות אבל רק כעת הופנתה אליו תשומת לב גדולה, והוא נמחק אמש (יום ג') בעקבות הסערה – כשלפי מבקריו של ברנהאם הוא הפך את דאונינג 10 ל"קרקס" בעקבותיו ובעקבות סרטונים אחרים, שבאחד מהם ראש הממשלה עצמו השתתף ושבו נראה משפיען נוסף רוקד בתוך המבנה.
ברנהאם, שהחליף את קיר סטרמר בראשות מפלגת הלייבור והממשלה ביולי האחרון, ידוע כמי שעושה כבר זמן רב שימוש נרחב ברשתות החברתיות ומאז שעלה לשלטון הוא הרחיב משמעותית את הניסיון של הלייבור לפנות לקהלים צעירים באמצעות משפיעני רשת. המאמץ הזה הגיע לשיאו באירוע ב-9 בנובמבר בדאונינג 10 שאליו הוזמנו כ-50 משפיענים, שיחד יש להם קהל עוקבים המונה 470 מיליון גולשים, ושבמהלכו צולמו הסרטונים שעוררו סערה. לפי הדיווחים המשפיענים נדרשו למסור בכניסה למעון את הטלפונים והמצלמות שלהם, וקיבלו במקום זאת טלפון ומצלמה מטעם אנשי הצוות כדי שיוכלו לצלם תכנים לעוקביהם, כשהחומרים נשלחו אליהם אחרי האירוע.
הסרטון שעורר את עיקר הביקורת, זה שפרסם מקס בלגדה, צולם מחוץ למעון בטלפון האישי שלו, וכאמור הוא נראה בו מצדיע במה שנראה כמו מועל יד, לקול צלילי שיר שהפך לאחרונה לטרנד בטיקטוק ושנוצר באמצעות בינה מלאכותית. בלגדה, שיש לו 3.6 מיליון עוקבים בטיקטוק ועוד 600 אלף באינסטגרם, נראה בסרטון מחקה עם שפתיו את מילות השיר: "bomboclaat pussywagon chicken nuggets" ("בומבוקלאט, עגלת כוס, צ'יקן נאגטס"). "בומבוקלט" היא מילה ג'מייקנית שפירושה תחבושת היגיינית לנשים, המשמשת כמילת גנאי פוגענית, אך בטרנדים ברשתות החברתיות הפכה בשנים האחרונות לסלנג המבטא הפתעה, כעס או תסכול.
בסרטון נוסף שצולם באותו אירוע של משפיענים בדאונינג 10 נראה כוכב טיקטוק אחר, לוק המנט, רוקד בתוך המעון בשחזור של סצנה מפורסמת מהסרט "אהבה זה כל הסיפור", שבו מגלם השחקן יו גרנט ראש ממשלה בריטי שנתפס באמצע ריקוד על ידי עובדת במעון. בסרטון שפרסם המנט הוא נראה רוקד לצלילי השיר Jump של האחיות פוינטר מול מראה, בגרם המדרגות שעליו תלויים דיוקניהם של ראשי ממשלת בריטניה ובחדרי המעון, עד שנתפס "מופתע" על ידי ראש הממשלה ברנהאם, שבהמשך מתיישב לריאיון עמו. בסרטון אחר שפרסמה כוכבת הלייפסטייל רבקה מרפי היא נראית רוקדת מול האח המפורסמת של המעון, לצד דגלי בריטניה, והיום נחשף סרטון נוסף שצולם מאותה אח ושבו נראה בלגדה במהלך האירוע במעון. בלגדה ערך את הסרטון כך שלצד תמונתו מופיע הכיתוב: "הם שונאים כשאתה מגיש כוס (cunt) בדאונינג 10".
הסרטונים הללו וסרטונים נוספים מהמעון פורסמו כאמור כבר לפני כמה שבועות, אבל הסערה פרצה רק אחרי תשומת הלב שהופנתה לסרטון של בלגדה, ואמש הוא כאמור נמחק מחשבונו בעקבות הביקורת שהשמיעו בכירים באופוזיציה הבריטית. מנהיגת המפלגה השמרנית קמי ביידנוק אמרה במסיבת עיתונאים כי היא "נדהמה" מהסרטונים, וכי ברנהאם גורם בכך לרבים בעולם "לחשוב על המדינה שלנו כעל בדיחה". היא קראה לו להתנצל על מה שתיארה כהפיכת מעונם של ראשי ממשלת בריטניה ל"סטודיו אישי לצילום סרטוני טיקטוק טיפשיים".
"ולדימיר פוטין, נשיא סין שי ג'ינפינג וכל מיני אנשים אחרים שעוינים את בריטניה יראו את הדברים האלה, יקבלו דיווחים עליהם, ויסיקו שראש הממשלה שלנו אינו אדם רציני, ויחשבו שאנחנו מדינה לא רצינית", היא הוסיפה, והתייחסה ספציפית לסרטון של מקס בלגדה: "אני חושבת שזו חרפה שדאונינג 10 – שהדלת שלו היא סמל לדמוקרטיה הבריטית, לעוצמה ולסמכות של בריטניה בעולם ולכבוד שהיא זוכה לו, ושדרכה אנחנו מקבלים אנשים כמו הנשיא זלנסקי כדי להראות להם שהם זוכים לתמיכת הציבור במדינה הזאת – מושפל כך". גם מנהיג מפלגת הימין העמוק Reform UK נייג'ל פראג' אמר שהסרטון של בלגדה היה "ילדותי" ו"מבזה", אבל הדגיש כי אם יהפוך לראש ממשלה בעתיד הוא לא יאסור על משפיענים להיכנס למעון. "לא הייתי מאפשר להם להתנהג כפי שהם התנהגו במקרה הזה", אמר, "זה העיד על חוסר כבוד למקום ולמעמד, והיה מאוד לא ראוי".
דוברו של ברנהאם מסר כי הסרטון אכן היה "בלתי מקובל" ואמר שהסרתו מהרשת הייתה צעד נכון – אבל לפי הדיווחים בתקשורת הבריטית לפני פרוץ הסערה בחשבונותיו של ראש הממשלה ברשתות החברתיות סימנו "לייק" לאותו סרטון. הדובר הדגיש כי ברנהאם רוחש כבוד רב להיסטוריה של דאונינג 10, אך הוסיף שהוא לא מתחרט על עצם ההזמנה של המשפיענים למעון: "הוא מבין שכיום יש מיליוני אנשים שאינם צורכים את החדשות שלהם מכלי תקשורת מסורתיים, אלא מקבלים את המידע שלהם ממגוון ערוצים אחרים, והוא נחוש להגיע אל אנשים בכל מקום שבו הם נמצאים".
בלגדה, שעומד כאמור במוקד הסערה, פרסם אמש סרטון תגובה שבו הסביר כי את הסרטון שמחק הוא צילם בסיום האירוע בדאונינג 10, כשהיו לו "עשר שניות" לצלם משהו מול דלת המעון, וכי בהחלטה של רגע בחר לצלם תוכן עם השיר שהפך לטרנד בטיקטוק, במה שתיאר כ"סרטון טיפשי". לדבריו לאיש לא הייתה בעיה עמו במשך שלושת השבועות שבהם היה באוויר, עד ש"פרשנים מהימין" עשו לו לדבריו "ספין נוראי": "ברור לחלוטין שלא הייתה שום כוונה זדונית, וכמובן שאני מתנצל אם נגרמה פגיעה כלשהי. כנראה שזה יום חלש בחדשות", הוא הוסיף.