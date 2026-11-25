הסרטונים הללו וסרטונים נוספים מהמעון פורסמו כאמור כבר לפני כמה שבועות, אבל הסערה פרצה רק אחרי תשומת הלב שהופנתה לסרטון של בלגדה, ואמש הוא כאמור נמחק מחשבונו בעקבות הביקורת שהשמיעו בכירים באופוזיציה הבריטית. מנהיגת המפלגה השמרנית

קמי ביידנוק