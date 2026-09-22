בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום (שלישי) 4.5 שנות מאסר על פארס אבו אלהיג'א, תושב כאוכב שבצפון, שהורשע בריגול לטובת איראן, במסגרתו אסף מודיעין על שר הביטחון לשעבר יואב גלנט ואף הגיע לביתו במושב עמיקם - שם גם נעצר.

גלריה ישראלים בשירות איראן ( צילום: שאטרסטוק )

יואב גלנט ( צילום: מוטי קמחי )

אבו אלהיג'א (32) הורשע, בהסדר טיעון, במגע עם סוכן זר. על פי כתב האישום, שהוגש בפברואר השנה, בין אוקטובר 2025 לינואר 2026 היה אבו אלהיג'א בקשר דרך טלגרם עם אדם שכינה עצמו "מרטין", וביצע עבורו שורת משימות שונות בתמורה לתשלומים שהועברו באמצעות אפליקציית Binance. לפי האישום, אבו אלהיג'א עשה את המשימות שניתנו לו למרות "שהתעורר בו חשד כי מדובר בסוכן חוץ, ונמנע מלברר את החשד".

במסגרת המשימות שניתנו לו הוא רכש והסתיר מכשירי טלפון סלולריים ומטען בכמה מוקדים בחיפה ובקריית חיים, הפעיל את המכשירים, התקין עליהם יישומי תקשורת, תיעד את מקומות ההטמנה והעביר את התיעוד למפעילו. בהמשך התבקש להעביר מעטפה ובה קוד גישה לחשבון קריפטו בנקודה בזיכרון יעקב, וכן לצלם בית קפה בתל אביב.

התביעה, באמצעות עו"ד יניב זוהר, ביקשה לקבוע מתחם של חמש עד שמונה שנות מאסר וטענה כי המעשים בוצעו מתוך בצע כסף, בתקופת מלחמה, וכי פוטנציאל הנזק היה רב. הסנגור, עו"ד עאדל דבאח, טען כי מדובר במעשים שאינם ברף החומרה הגבוה, כי מרשו לא ידע שהמיקום בעמיקם קשור לגלנט, וכי לא פעל ממניע אידיאולוגי.

בנימוקים לעונש, אמר השופט אבי לוי, כי הנאשם פעל באופן מתוכנן ומתמשך, וכי פוטנציאל הנזק היה גבוה משום שהפעולות נועדו לאיסוף מודיעין ולפגיעה בביטחון המדינה. השופט ציין כי אבו אלהיג'א קיבל בסך הכול כ-3,600 דולר עבור המשימות, וכי בחר שלא לברר את חשדו ביחס לזהות מפעילו.