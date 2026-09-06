ממחקר חדש של אוניברסיטת תל אביב, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), עולה כי הגירת הרופאים מישראל הגיעה לממדים מדאיגים ביותר. בין 2023 ל-2025 עזבו את הארץ 1,369 רופאים לתקופה של שנה לפחות: 419 ב-2023, 530 ב-2024 - שנת השיא - ו-420 ב-2025, על פי אומדן ראשוני שטרם התקבע סופית. מדובר בזינוק של 94% לעומת התקופה המקבילה לפני עשור: בין 2013 ל-2015 עזבו את הארץ 705 רופאים בלבד. מהנתונים גם עלה כי בין 2023 ל-2025 היוו הרופאים הוותיקים, בני 45 ומעלה, כ-20% מכלל העוזבים - אחד מכל חמישה. בעשור הקודם עמד שיעורם על 14% בלבד, אחד מכל שבעה.