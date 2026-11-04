החורף קופץ לביקור בסופ"ש: היום (רביעי) מזג האוויר עוד יהיה רגיל לעונה, אבל ממחר צפויים גשמים מקומיים - ובסוף השבוע כבר יגיע מזג אוויר חורפי. במרכז צפויים לרדת לא פחות מ-100 מ"מ גשם במהלך שישי ושבת - ובאזורים מסוימים אף יותר. צפו במפה, שבה נראית כמות המשקעים החזויה עד יום ראשון.
בשירות המטאורולוגי הזכירו כי עד כה פקדו אירועי גשם משמעותיים את מרבית מדינות הים התיכון, ובישראל הושפענו בעיקר ממערכות מזג אוויר מדרום וממזרח. אבל בסוף השבוע הקרוב מגיע לארץ מזג אוויר חורפי - והפעם הוא יהיה משמעותי. בעקבות כמויות ועוצמות הגשמים קיים צפי ממשי להצפות בערים בגזרה נרחבת - מהשרון דרך גוש דן, ערי השפלה, אזור לכיש ועד לחוף הדרומי.
היום צפויה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה במרבית האזורים. מחר, יום חמישי, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
ביום שישי יירד גשם מדי פעם בצפון ובמרכז, וייתכנו סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. הטמפרטורות יוסיפו לרדת ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת יירד גשם לפרקים בצפון ובמרכז, טבצפון הנגב צפויים גשמים מקומיים. לאורך מישור החוף קיים חשש להצפות. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה.