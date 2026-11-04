היום (רביעי) מזג האוויר עוד יהיה רגיל לעונה, אבל ממחר צפויים גשמים מקומיים - ובסוף השבוע כבר יגיע מזג אוויר חורפי. במרכז צפויים לרדת לא פחות מ-100 מ"מ גשם במהלך שישי ושבת - ובאזורים מסוימים אף יותר. צפו במפה, שבה נראית כמות המשקעים החזויה עד יום ראשון.

היום (רביעי) מזג האוויר עוד יהיה רגיל לעונה, אבל ממחר צפויים גשמים מקומיים - ובסוף השבוע כבר יגיע מזג אוויר חורפי. במרכז צפויים לרדת לא פחות מ-100 מ"מ גשם במהלך שישי ושבת - ובאזורים מסוימים אף יותר. צפו במפה, שבה נראית כמות המשקעים החזויה עד יום ראשון.

החורף קופץ לביקור בסופ"ש: היום (רביעי) מזג האוויר עוד יהיה רגיל לעונה, אבל ממחר צפויים גשמים מקומיים - ובסוף השבוע כבר יגיע מזג אוויר חורפי. במרכז צפויים לרדת לא פחות מ-100 מ"מ גשם במהלך שישי ושבת - ובאזורים מסוימים אף יותר. צפו במפה, שבה נראית כמות המשקעים החזויה עד יום ראשון.