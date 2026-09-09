בסינגפור, עיר-מדינה בדרום-מזרח אסיה, שכר פוליטי הוא סוגיה רגישה, משום שהשרים בה נהנים ממילא משכר גבוה בהרבה משל רוב האזרחים. לפי ארגון PoliticalSalaries.com, ראש ממשלת סינגפור נהנה משכר גבוה יותר מזה של כל מנהיג אחר בעולם, כשלעומת 1.74 מיליון הדולרים שהוא מרוויח בשנה כבר היום, ראש ממשלת בריטניה מרוויח 230,000 דולר ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ מרוויח 400,000 דולר. גם שאר מנהיגי מדינות ה-G7 מרוויחים הרבה פחות. ראש הרשות המבצעת בהונג קונג מרוויח את השכר השני בגובהו בעולם, 719 אלף דולר בשנה, ואחריו מדורג נשיא שווייץ עם 606 אלף דולר. גם שכרם של השרים בסינגפור נחשב גבוה יותר משל כל מקביליהם בעולם.

בסינגפור, עיר-מדינה בדרום-מזרח אסיה, שכר פוליטי הוא סוגיה רגישה, משום שהשרים בה נהנים ממילא משכר גבוה בהרבה משל רוב האזרחים. לפי ארגון PoliticalSalaries.com, ראש ממשלת סינגפור נהנה משכר גבוה יותר מזה של כל מנהיג אחר בעולם, כשלעומת 1.74 מיליון הדולרים שהוא מרוויח בשנה כבר היום, ראש ממשלת בריטניה מרוויח 230,000 דולר ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ מרוויח 400,000 דולר. גם שאר מנהיגי מדינות ה-G7 מרוויחים הרבה פחות. ראש הרשות המבצעת בהונג קונג מרוויח את השכר השני בגובהו בעולם, 719 אלף דולר בשנה, ואחריו מדורג נשיא שווייץ עם 606 אלף דולר. גם שכרם של השרים בסינגפור נחשב גבוה יותר משל כל מקביליהם בעולם.

בסינגפור, עיר-מדינה בדרום-מזרח אסיה, שכר פוליטי הוא סוגיה רגישה, משום שהשרים בה נהנים ממילא משכר גבוה בהרבה משל רוב האזרחים. לפי ארגון PoliticalSalaries.com, ראש ממשלת סינגפור נהנה משכר גבוה יותר מזה של כל מנהיג אחר בעולם, כשלעומת 1.74 מיליון הדולרים שהוא מרוויח בשנה כבר היום, ראש ממשלת בריטניה מרוויח 230,000 דולר ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ מרוויח 400,000 דולר. גם שאר מנהיגי מדינות ה-G7 מרוויחים הרבה פחות. ראש הרשות המבצעת בהונג קונג מרוויח את השכר השני בגובהו בעולם, 719 אלף דולר בשנה, ואחריו מדורג נשיא שווייץ עם 606 אלף דולר. גם שכרם של השרים בסינגפור נחשב גבוה יותר משל כל מקביליהם בעולם.

בנאום שנשא אתמול בפרלמנט הסביר ראש הממשלה לורנס וונג כי הצורך בשכר גבוה לנושא בתפקידו ולשרי הממשלה נובע לא רק מהקושי למשוך אנשים מוכשרים מהמגזר הפרטי אל המערכת הפוליטית, אלא גם מהרצון לשמור על ממשל נקי משחיתות על-ידי מניעת פיתויים לאוחזים בשררה. "שלטון טוב לא הגיע באופן טבעי לסינגפור. הוא נבנה במכוון לאורך שנים רבות. ואין שום דבר מובן מאליו בשימורו", אמר. סינגפור, יצוין, מדורגת באופן עקבי כאחת המדינות הכי פחות מושחתות בעולם. הניסיון שלה לשמר ניקיון כפיים ניכר גם אתמול, כשוונג הודיע כי את תוספת השכר שלו הוא מתכוון לתרום לצדקה בחמש השנים הקרובות.

בנאום שנשא אתמול בפרלמנט הסביר ראש הממשלה לורנס וונג כי הצורך בשכר גבוה לנושא בתפקידו ולשרי הממשלה נובע לא רק מהקושי למשוך אנשים מוכשרים מהמגזר הפרטי אל המערכת הפוליטית, אלא גם מהרצון לשמור על ממשל נקי משחיתות על-ידי מניעת פיתויים לאוחזים בשררה. "שלטון טוב לא הגיע באופן טבעי לסינגפור. הוא נבנה במכוון לאורך שנים רבות. ואין שום דבר מובן מאליו בשימורו", אמר. סינגפור, יצוין, מדורגת באופן עקבי כאחת המדינות הכי פחות מושחתות בעולם. הניסיון שלה לשמר ניקיון כפיים ניכר גם אתמול, כשוונג הודיע כי את תוספת השכר שלו הוא מתכוון לתרום לצדקה בחמש השנים הקרובות.

בנאום שנשא אתמול בפרלמנט הסביר ראש הממשלה לורנס וונג כי הצורך בשכר גבוה לנושא בתפקידו ולשרי הממשלה נובע לא רק מהקושי למשוך אנשים מוכשרים מהמגזר הפרטי אל המערכת הפוליטית, אלא גם מהרצון לשמור על ממשל נקי משחיתות על-ידי מניעת פיתויים לאוחזים בשררה. "שלטון טוב לא הגיע באופן טבעי לסינגפור. הוא נבנה במכוון לאורך שנים רבות. ואין שום דבר מובן מאליו בשימורו", אמר. סינגפור, יצוין, מדורגת באופן עקבי כאחת המדינות הכי פחות מושחתות בעולם. הניסיון שלה לשמר ניקיון כפיים ניכר גם אתמול, כשוונג הודיע כי את תוספת השכר שלו הוא מתכוון לתרום לצדקה בחמש השנים הקרובות.