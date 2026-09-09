ממשלת סינגפור, שלפי הערכות בינלאומיות שריה והעומד בראשה נהנים כבר כעת מהשכר הגבוה ביותר בעולם למנהיגי מדינה כלשהי, הודיעה על העלאה משמעותית בשכר החברים בה, בנימוק שהמערכת הפוליטית לא תוכל להתחרות במגזר הפרטי ולמשוך אליה אנשים ברוכי כישרונות אם השכר הקיים יישאר בעינו. במסגרת ההעלאה יעלה ב-15 באוקטובר שכרו של ראש הממשלה מ-1.74 מיליון דולר אמריקני בשנה ל-2.85 מיליון, וזה של השרים יעלה מ-868,330 דולר אמריקני בשנה לעד 1.42 מיליון.
בסינגפור, עיר-מדינה בדרום-מזרח אסיה, שכר פוליטי הוא סוגיה רגישה, משום שהשרים בה נהנים ממילא משכר גבוה בהרבה משל רוב האזרחים. לפי ארגון PoliticalSalaries.com, ראש ממשלת סינגפור נהנה משכר גבוה יותר מזה של כל מנהיג אחר בעולם, כשלעומת 1.74 מיליון הדולרים שהוא מרוויח בשנה כבר היום, ראש ממשלת בריטניה מרוויח 230,000 דולר ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ מרוויח 400,000 דולר. גם שאר מנהיגי מדינות ה-G7 מרוויחים הרבה פחות. ראש הרשות המבצעת בהונג קונג מרוויח את השכר השני בגובהו בעולם, 719 אלף דולר בשנה, ואחריו מדורג נשיא שווייץ עם 606 אלף דולר. גם שכרם של השרים בסינגפור נחשב גבוה יותר משל כל מקביליהם בעולם.
בנאום שנשא אתמול בפרלמנט הסביר ראש הממשלה לורנס וונג כי הצורך בשכר גבוה לנושא בתפקידו ולשרי הממשלה נובע לא רק מהקושי למשוך אנשים מוכשרים מהמגזר הפרטי אל המערכת הפוליטית, אלא גם מהרצון לשמור על ממשל נקי משחיתות על-ידי מניעת פיתויים לאוחזים בשררה. "שלטון טוב לא הגיע באופן טבעי לסינגפור. הוא נבנה במכוון לאורך שנים רבות. ואין שום דבר מובן מאליו בשימורו", אמר. סינגפור, יצוין, מדורגת באופן עקבי כאחת המדינות הכי פחות מושחתות בעולם. הניסיון שלה לשמר ניקיון כפיים ניכר גם אתמול, כשוונג הודיע כי את תוספת השכר שלו הוא מתכוון לתרום לצדקה בחמש השנים הקרובות.
בנאומו בפרלמנט הדגיש ראש הממשלה כי הוא ואנשיו מבינים מדוע אזרחיהם בוחנים בקפידה את שכר השרים, אך טען כי אי אפשר להתחמק מהסוגיה רק משום שהיא מעוררת אי-נוחות. הוא הסביר כי שכרם של השרים החל לפגר יותר ויותר אחרי שכרם של עובדים במגזר הפרטי, והדבר חייב בחינה מחודשת של המצב. עוד אמר כי מתווה השכר החדש ייתן לו ולראשי ממשלה עתידיים "סיכוי טוב יותר לשכנע סינגפורים מוכשרים להתקדם, ולבנות את הצוות החזק ביותר האפשרי עבור סינגפור". הוא הדגיש כי ארצו בחרה להתמודד עם סוגיית התגמול הכספי לפוליטיקאים בגלוי, ללא רכיבי שכר נסתרים או הטבות מחוץ למסגרת המוצהרת בפני הציבור.
הפעם האחרונה שבה שונה שכר השרים בסינגפור הייתה בשנת 2012, אז קיצצו השרים 36% משכרם בעקבות ביקורת ציבורית על שכרם הגבוה. בנאומו אתמול אמר וונג שהיה לו "קל יותר פוליטית" להשאיר את הדברים על כנם, אך הסביר כי "זה לא היה הדבר הנכון לעשות" מאחר שהשכר במגזר הפרטי, בשירות הציבורי, במערכת המשפט ובמגזר הציבורי עלה מאז 2012.
מסגרת השכר של השרים בסינגפור נקבעת לפי חישוב השכר החציוני של אלף בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר בקרב אזרחי סינגפור, תוך שימוש בנתון הזה כנקודת ייחוס – ואז הפחתה של 40% כדי לשקף את אופיו של השירות הפוליטי. החישוב על פי השכר החציוני של אלף בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר נבחר מתוך תפיסה שלפיה תכונותיהם ויכולותיהם של אנשים אלה משקפות את שיעור הקומה של האנשים שסינגפור זקוקה להם במערכת הפוליטית כדי לקיים ממשל טוב. הממשלה המקומית ציינה כי מסגרת השכר החדשה תיבחן מעתה מחדש אחת לחמש שנים.
הודעתו של ראש הממשלה אתמול עוררה תגובות ברשתות החברתיות, וחלק מהמשתמשים באתר רדיט כינו את התאמת השכר "מנותקת", בעוד אחרים טענו שההעלאות יהיו מוצדקות אם השרים יעשו עבודה טובה יותר.
ממשלת סינגפור, המונה 21 חברים, אינה כוללת שום חבר אופוזיציה, והפרלמנט נשלט על-ידי מפלגת הפעולה הפופולרית (PAP), שמחזיקה בשלטון מאז 1959.