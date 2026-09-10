יותר מ-5,000 אישים מתחומי הבידור, האקדמיה, הספרות, העסקים, הדת והחיים הציבוריים, חתמו על מכתב פתוח שבו הם דחו את הטענה שלפיה ישראל מבצעת רצח עם ברצועת עזה, והזהירו כי ההאשמה הפכה, לדבריהם, לכלי המלבה אנטישמיות ברחבי העולם.

גלריה ג'באליה, אוקטובר 2023 ( צילום: Maxar Technologies, world imaginary - ESRI web services )

המכתב פורסם על ידי ארגון Creative Community for Peace, בשיתוף הסופרים והחוקרים יוסי קליין הלוי, הרב יצחק גרינברג, הרב מיכה אודנהיימר ופרופסור ג'ונתן קרפ, שכתבו את המכתב.

בין החותמים הבולטים נמצאים ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון, שר המשפטים הקנדי לשעבר אירווין קוטלר, פרופסור סטיבן פינקר מאוניברסיטת הרווארד, ההיסטוריונים בני מוריס, סר נייל פרגוסון וסיימון סבג מונטיפיורי, ההיסטוריונית דבורה ליפשטדט, היסטוריונית יד ושם לשעבר דינה פורת, הסופר יוסי קליין הלוי, איש העסקים חיים סבן, השחקנית דברה מסינג והרב הראשי של דרום אפריקה וורן גולדשטיין.

"רק צד אחד התכוון לבצע רצח עם"

במרכז המכתב עמדה הטענה כי יש להבחין בין ביקורת על התנהלות ישראל במלחמה, לבין ההאשמה המשפטית הספציפית של "רצח עם". החותמים הפנו להגדרת רצח העם באמנת האו"ם משנת 1948, שלפיה נדרשת כוונה להשמיד, באופן מלא או חלקי, קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית.

גם הוא חתם. ראש ממשלת בריטניה לשעבר, בוריס ג'ונסון ( צילום: REUTERS/Ammar Awad )

לטענתם, עצם קיומם של הרוגים אזרחים, הרס נרחב או פגיעה בחלק מהאוכלוסייה, אינם מוכיחים כשלעצמם את קיומה של הכוונה הספציפית הנדרשת מבחינה משפטית לעבירת רצח עם. "אחד ההבדלים המכריעים בין מלחמה כטרגדיה לבין מלחמה כרצח עם הוא הכוונה", נכתב. "במלחמה הזו, רק צד אחד התכוון לבצע רצח עם, וזה חמאס".

החותמים הדגישו כי קיימת מחלוקת לגיטימית בנוגע להתנהלות ישראל במלחמה וכי הם מכירים בכאב שנגרם בעקבות מותם של אזרחים חפים מפשע. עם זאת, לדבריהם, אין לבלבל בין הדיון הזה לבין הקביעה המשפטית שישראל מבצעת רצח עם.

האשמה שמלבה אנטישמיות

המכתב קשר בין השיח סביב "רצח עם" לבין העלייה בתקריות האנטישמיות בעולם מאז 7 באוקטובר 2023. לדברי החותמים, ההאשמה נגד ישראל מעניקה, לטענתם, "כסות משפטית ומוסרית" לרטוריקה שהובילה להטרדה, הדרה ואלימות נגד יהודים.

אירווין קוטלר אמר כי "עלילת רצח העם" היא דוגמה לעיוות היסטורי, מוסרי ומשפטי של עובדות ושל הדין. דבורה ליפשטדט, לשעבר השליחה המיוחדת של ארצות הברית למאבק באנטישמיות, תקפה אף היא את השימוש במונח וטענה כי מדובר בפשע בעל הגדרה משפטית ספציפית, וכי ההאשמה הפכה מטענה שהשמיעו בתחילה גורמים קיצוניים לטענה שחלקים גדולים מהציבור חוזרים עליה.

ארי אינגל, מנכ"ל Creative Community for Peace, אמר כי לאמנים ולאנשי תרבות יש השפעה על האופן שבו מיליוני אנשים מבינים את המציאות, ולכן השימוש בהאשמה מסוג זה על ידי דמויות בעלות קהל גדול עלול, לדבריו, להשפיע על היחס ליהודים ברחבי העולם.