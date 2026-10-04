", העוסקת בחשד לשחיתות בהסתדרות, שבה החשודים המרכזיים הם היו"ר ארנון בר דוד וסוכן הביטוח עזרא גבאי. כאן נבדק אם התקיימה התנהלות שוחדית בין הבכיר בעירייה לבין גבאי.

", העוסקת בחשד לשחיתות בהסתדרות, שבה החשודים המרכזיים הם היו"ר ארנון בר דוד וסוכן הביטוח עזרא גבאי. כאן נבדק אם התקיימה התנהלות שוחדית בין הבכיר בעירייה לבין גבאי.

"העירייה פעלה עם משרד הפנים לסיום תפקידו של הבכיר"

"העירייה פעלה עם משרד הפנים לסיום תפקידו של הבכיר"

החקירה הנוכחית החלה בעקבות תלונה שהגישה עיריית נס ציונה לפני כמה חודשים. ראש העירייה שמואל בוקסר הודיע הבוקר בסרטון לתושבי העיר על אי-סדרים שנתגלו בנושא ביטוחים.

החקירה הנוכחית החלה בעקבות תלונה שהגישה עיריית נס ציונה לפני כמה חודשים. ראש העירייה שמואל בוקסר הודיע הבוקר בסרטון לתושבי העיר על אי-סדרים שנתגלו בנושא ביטוחים.

החקירה הנוכחית החלה בעקבות תלונה שהגישה עיריית נס ציונה לפני כמה חודשים. ראש העירייה שמואל בוקסר הודיע הבוקר בסרטון לתושבי העיר על אי-סדרים שנתגלו בנושא ביטוחים.

במסגרת הפרשה בהסתדרות נבדק חשד שבכירים בארגון, ובראשם בר-דוד, קיבלו טובות הנאה מגבאי, בעל סוכנות ביטוח ופעיל ליכוד. גבאי, נטען, ניצל את קשריו בפוליטיקה ובהסתדרות וסידר ג'ובים ומינויים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות לבכירים ברשויות המקומיות ובוועדי עובדים שונים - וזאת בתמורה לקבלת עמלות הביטוח של עובדיהם. העמלות הצטברו לפי החשד למיליוני שקלים.

במסגרת הפרשה בהסתדרות נבדק חשד שבכירים בארגון, ובראשם בר-דוד, קיבלו טובות הנאה מגבאי, בעל סוכנות ביטוח ופעיל ליכוד. גבאי, נטען, ניצל את קשריו בפוליטיקה ובהסתדרות וסידר ג'ובים ומינויים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות לבכירים ברשויות המקומיות ובוועדי עובדים שונים - וזאת בתמורה לקבלת עמלות הביטוח של עובדיהם. העמלות הצטברו לפי החשד למיליוני שקלים.

במסגרת הפרשה בהסתדרות נבדק חשד שבכירים בארגון, ובראשם בר-דוד, קיבלו טובות הנאה מגבאי, בעל סוכנות ביטוח ופעיל ליכוד. גבאי, נטען, ניצל את קשריו בפוליטיקה ובהסתדרות וסידר ג'ובים ומינויים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות לבכירים ברשויות המקומיות ובוועדי עובדים שונים - וזאת בתמורה לקבלת עמלות הביטוח של עובדיהם. העמלות הצטברו לפי החשד למיליוני שקלים.

מהמשטרה נמסר במסגרת פרשת "יד לוחצת יד" נחקרת "פרשיית משנה חדשה נגד בכיר בעירייה במרכז הארץ, בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה. הבוקר עיכבו שוטרים את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ובמשרדו בעירייה, תפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה במשרדי יאח"ה בלהב 433".

מהמשטרה נמסר במסגרת פרשת "יד לוחצת יד" נחקרת "פרשיית משנה חדשה נגד בכיר בעירייה במרכז הארץ, בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה. הבוקר עיכבו שוטרים את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ובמשרדו בעירייה, תפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה במשרדי יאח"ה בלהב 433".

מהמשטרה נמסר במסגרת פרשת "יד לוחצת יד" נחקרת "פרשיית משנה חדשה נגד בכיר בעירייה במרכז הארץ, בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה. הבוקר עיכבו שוטרים את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ובמשרדו בעירייה, תפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה במשרדי יאח"ה בלהב 433".