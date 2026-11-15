כל 11 שופטי בג"ץ מקיים הבוקר (ראשון) דיון נוסף בהרכב מורחב בפסק דין שאפשר לשר המשפטים יריב לוין למנות אחראי חיצוני לחקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. ynet מעביר את הדיון בשידור ישיר.
בפסק הדין, שניתן לפני כשנה, הודגש כי בשל העובדה שמדובר בחקירה פלילית, וכי לפי פסיקות בית המשפט נאסר על נבחרי ציבור להתערב ולהשפיע על חקירות פליליות, הרי שמדובר באפשרות חריגה נוכח הנסיבות המיוחדות של פרשת הפצ"רית. העותרים והיועמ"שית טענו כי יש לבטל את הסמכות משום שהיא מקנה אפשרות לנבחרי ציבור להשפיע על חקירות פליליות.
יש לציין כי חקירת הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי כבר הסתיימה, ולכן פסק הדין שיינתן לא צפוי להשפיע על הפרשה הזו באופן ספציפי. אולם, הדיון יעסוק בשאלה עקרונית חשובה - האם גורם פוליטי יכול למנות מפקח לחקירה פלילית?
נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית קיבל בדצמבר בשנה שעברה את בקשת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה לקיום דיון נוסף על ביטול פסק הדין שהקנה לשר המשפטים לוין סמכות למנות מלווה לחקירות.
הנשיא עמית הדגיש אז כי מסקנות הדיון שייערך והחלטותיו יהיו תקפות לעתיד, ולא יחולו על חקירת הפרשה הנוכחית. "בהתאם, מובהר כי ההכרעה בדיון הנוסף לא תחול על הליך החקירה הפרטני שנדון בפסק הדין מושא הבקשות", כתב אז נשיא בית המשפט העליון.
העתירה של בהרב-מיארה ושל גופים נוספים הוגשה לבג"ץ אחרי שהנשיא עמית הקפיא את מינויו של השופט בדימוס יוסף בן חמו למפקח על חקירת הפצ"רית - על אף שבהחלטה קודמת קבעו השופטים כי הסמכות למנות את מלווה החקירה נתונה לשר המשפטים לוין. השופטים הבהירו כי המינוי צריך להיות של עובד מדינה בכיר.