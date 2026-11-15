בפסק הדין, שניתן לפני כשנה, הודגש כי בשל העובדה שמדובר בחקירה פלילית, וכי לפי פסיקות בית המשפט נאסר על נבחרי ציבור להתערב ולהשפיע על חקירות פליליות, הרי שמדובר באפשרות חריגה נוכח הנסיבות המיוחדות של פרשת הפצ"רית. העותרים והיועמ"שית טענו כי יש לבטל את הסמכות משום שהיא מקנה אפשרות לנבחרי ציבור להשפיע על חקירות פליליות.

בפסק הדין, שניתן לפני כשנה, הודגש כי בשל העובדה שמדובר בחקירה פלילית, וכי לפי פסיקות בית המשפט נאסר על נבחרי ציבור להתערב ולהשפיע על חקירות פליליות, הרי שמדובר באפשרות חריגה נוכח הנסיבות המיוחדות של פרשת הפצ"רית. העותרים והיועמ"שית טענו כי יש לבטל את הסמכות משום שהיא מקנה אפשרות לנבחרי ציבור להשפיע על חקירות פליליות.

בפסק הדין, שניתן לפני כשנה, הודגש כי בשל העובדה שמדובר בחקירה פלילית, וכי לפי פסיקות בית המשפט נאסר על נבחרי ציבור להתערב ולהשפיע על חקירות פליליות, הרי שמדובר באפשרות חריגה נוכח הנסיבות המיוחדות של פרשת הפצ"רית. העותרים והיועמ"שית טענו כי יש לבטל את הסמכות משום שהיא מקנה אפשרות לנבחרי ציבור להשפיע על חקירות פליליות.

יש לציין כי חקירת הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי כבר הסתיימה, ולכן פסק הדין שיינתן לא צפוי להשפיע על הפרשה הזו באופן ספציפי. אולם, הדיון יעסוק בשאלה עקרונית חשובה - האם גורם פוליטי יכול למנות מפקח לחקירה פלילית?

יש לציין כי חקירת הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי כבר הסתיימה, ולכן פסק הדין שיינתן לא צפוי להשפיע על הפרשה הזו באופן ספציפי. אולם, הדיון יעסוק בשאלה עקרונית חשובה - האם גורם פוליטי יכול למנות מפקח לחקירה פלילית?

יש לציין כי חקירת הפצ"רית לשעבר תומר ירושלמי כבר הסתיימה, ולכן פסק הדין שיינתן לא צפוי להשפיע על הפרשה הזו באופן ספציפי. אולם, הדיון יעסוק בשאלה עקרונית חשובה - האם גורם פוליטי יכול למנות מפקח לחקירה פלילית?

הנשיא עמית הדגיש אז כי מסקנות הדיון שייערך והחלטותיו יהיו תקפות לעתיד, ולא יחולו על חקירת הפרשה הנוכחית. "בהתאם, מובהר כי ההכרעה בדיון הנוסף לא תחול על הליך החקירה הפרטני שנדון בפסק הדין מושא הבקשות", כתב אז נשיא בית המשפט העליון.

הנשיא עמית הדגיש אז כי מסקנות הדיון שייערך והחלטותיו יהיו תקפות לעתיד, ולא יחולו על חקירת הפרשה הנוכחית. "בהתאם, מובהר כי ההכרעה בדיון הנוסף לא תחול על הליך החקירה הפרטני שנדון בפסק הדין מושא הבקשות", כתב אז נשיא בית המשפט העליון.

הנשיא עמית הדגיש אז כי מסקנות הדיון שייערך והחלטותיו יהיו תקפות לעתיד, ולא יחולו על חקירת הפרשה הנוכחית. "בהתאם, מובהר כי ההכרעה בדיון הנוסף לא תחול על הליך החקירה הפרטני שנדון בפסק הדין מושא הבקשות", כתב אז נשיא בית המשפט העליון.