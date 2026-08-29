אישה שקיללה ילדים מחוץ לתיכון יהודי בצפון לונדון נידונה ל-12 חודשי מאסר על תנאי. כך הודיעה אתמול (שישי) התביעה באנגליה ובווילס. האישה, סיידה חאטון (39), הורשעה ב-3 ביולי לאחר שצעקה לעבר ילדים, ואם שהחזיקה בתינוקה, גידופים אנטישמיים - ואף תקפה גבר שניסה לגרום לה להפסיק.

גלריה סיידה חאטון ( צילום: מתוך רשת X )

האירוע התרחש ב-10 במאי, אז חאטון ניגשה לכמה ילדים שהמתינו מחוץ לשער בית הספר לאחר טיול בית-ספרי. הילדים שמעו את חאטון מקללת אם עם תינוקה. כשחאטון הבחינה בילדים היא פנתה לעברם והניפה את זרועותיה בצורה מאיימת.

אביו של אחד הילדים ששאל את חאטון מדוע היא פוגעת בילדים הותקף גם הוא. היא הכתה אותו בפניו ומשכה בזקנו תוך שהיא ממשיכה לצעוק לעברו קללות אנטישמיות.

בית המשפט קבע כי חאטון אשמה בתקיפה בנסיבות חמורות על רקע גזעני וגזר עליה 12 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים. תיק התביעה נחשב כחזק מבחינה ראייתית בגלל עדויות רבות ותיעודים ממצלמות האבטחה במקום, שבאמצעותם התובעים הצליחו להוכיח כי סיידה תקפה את הנפגעים רק בגלל יהדותם.

תיעוד מעצרה של סיידה ( צילום: מתוך רשת X של ארגון "שומרים" )

רגבש סינג, בכיר בשירות התביעה, אמר: "זו הייתה תקיפה מזעזעת. אלימות שמונעת משנאה אנטישמית היא מתועבת, ואיש לא צריך לחשוש לנהל את חיי היומיום שלו בגלל גזעו, דתו או זהותו". הוא טען כי מדובר בעונש חמור, והוסיף: "אני מקווה שהתוצאה הזו תרגיע את הציבור, ובפרט את הקהילה היהודית, ותבהיר שפשעי שנאה יועמדו לדין בנחישות וכי העבריינים יובאו לדין".