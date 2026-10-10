החל מהבוקר (שבת) ירדו באילת 2.5 מ"מ גשם. גשמים קלים יורדים גם במקומות נוספים בערבה הדרומית, ובין היתר נמדדו 0.6 מ"מ בשדה התעופה רמון.
עד שעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בדרום הנגב ובערבה. בינתיים, ללא צפי להצפות ושיטפונות. גם מחר ייתכנו גשמים קלים בנגב ובערבה. עם זאת, משעות הצהריים ובעיקר לקראת ערב יש אפשרות להתפתחות גשמים בעוצמה חזקה יותר באזור מזרח ודרום-מזרח הארץ, בעיקר באזור ים המלח. לא מדובר באירוע רחב אבל מקומית יש צפי להתפתחות שיטפונות.
היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שם הן גבוהות מהרגיל לעונה. מחר לא יהיה שינוי ניכר, ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות ובשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הארץ. ביום שלישי המגמה תיעצר, ושוב יעלו מידות החום.
הטמפרטורות היום והלילה: ירושלים 17-27, תל אביב 22-28, חיפה 23-27, צפת 17-29, קצרין 20-32, טבריה 22-35, נצרת 21-30, עפולה 21-32, בית שאן 23-36, לוד 22-28, אשדוד 23-28, עין גדי 25-32, באר שבע 21-30, מצפה רמון 19-28, אילת 25-34.