עד שעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בדרום הנגב ובערבה. בינתיים, ללא צפי להצפות ושיטפונות. גם מחר ייתכנו גשמים קלים בנגב ובערבה. עם זאת, משעות הצהריים ובעיקר לקראת ערב יש אפשרות להתפתחות גשמים בעוצמה חזקה יותר באזור מזרח ודרום-מזרח הארץ, בעיקר באזור ים המלח. לא מדובר באירוע רחב אבל מקומית יש צפי להתפתחות שיטפונות.