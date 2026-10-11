ד"ר יצחק ברלוביץ, לשעבר מנכ"ל בית החולים וולפסון ומי שהיה שותף לקידום חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ששינה את פני מערכת הבריאות בישראל, הלך לעולמו אמש, ביום הולדתו ה-77. הלווייתו תיערך מחר במעמד בני המשפחה בלבד. "זה שוק. אמנם הוא הרגיש לא טוב, אבל הוא פשוט התמוטט וזהו. אנחנו עדיין לא מעכלים", סיפרה אלמנתו מרים בשיחה עם ynet. ברלוביץ נולד בוילנה שבליטא ב-1949, עלה לישראל ב-1958 והשתקע בחולון, ובהמשך עבר לתל אביב. הוא למד בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ב-1997 התמנה למשנה למנכ"ל משרד הבריאות. בשנים 2017-2006 כיהן כמנכ"ל המרכז הרפואי וולפסון.