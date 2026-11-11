הולך רגל נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) מפגיעת משאית בכביש 44 סמוך לבית דגן, בתאונה שבה היו מעורבות שתי משאיות. המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה את אחד הנהגים.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 02:54. פרמדיק מד"א ניתאי הרפז, חובש ביחידת האופנועים של מד"א משה סקעת וחובש רפואת חירום במד"א אהרן הס סיפרו כי "מדובר בזירה קשה מאוד. הולך הרגל שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ל-2 נהגי המשאיות, ופינו אותם בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם קל".
המשטרה פתחה כאמור בחקירה, ועיכבה נהג משאית תושב פתח תקווה בחשד למעורבות. בוחני התנועה במחוז מרכז פעלו בזירה, אספו ממצאים וביצעו פעולות חקירה לבירור נסיבות התאונה.