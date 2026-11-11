הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב איילון בשעה 02:54. פרמדיק מד"א ניתאי הרפז, חובש ביחידת האופנועים של מד"א משה סקעת וחובש רפואת חירום במד"א אהרן הס סיפרו כי "מדובר בזירה קשה מאוד. הולך הרגל שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב מערכתית קשה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ל-2 נהגי המשאיות, ופינו אותם בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם קל".