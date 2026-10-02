אדם נהרג ואדם נוסף נפצע באורח קשה הבוקר (שישי) בהתרסקות מטוס קל בוואדי ערה . הפצוע, גבר בן 34, סובל מכוויות, ופונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. במקום פרצה שריפה שהחלה להתפשט לכיוון בתי כפר קרע, עד שכובתה.

"כביש 65 נחסם". זירת התרסקות המטוס קל בוואדי ערה





גלריה זירת התרסקות המטוס בוואדי ערה

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

צוותי מד"א בזירת ההתרסקות ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הדיווח על האירוע התקבל ב-09:12 במוקד 101 של מד"א במרחב שרון. חובשים ופרמדיקים של הארגון הוזעקו לזירה, ופינו את הפצוע בן ה-34 לבית החולים רמב"ם.

פרמדיק מד"א איימן ארנאוט סיפר כי "הגבר חולץ אלינו כשהוא במצב בינוני וסובל מכוויות בגפיים, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ואנחנו מפנים אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים רמב"ם". בפינוי הוגדר מצבו קשה.

שוטרים רבים מתחנת עירון הוזעקו לזירה ומהמשטרה נמסר כי "בעקבות האירוע, כביש 65 נחסם לתנועת כלי רכב באזור, והשוטרים מכווינים את התנועה לצירים חלופיים. ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות השוטרים". לאחר שהכבאים השתלטו על האש, הכביש נפתח לתנועה.

מדוברות מחוז חוף בשירותי הכבאות וההצלה נמסר כי "בשעה 09:13 התקבל דיווח במשל”ט חוף על התרסקות כלי טיס בשטח פתוח באזור כפר קרע. על פי הדיווחים הראשוניים, כלי הטיס התרסק בשטח פתוח ולאחר מכן עלה באש. לוחמי האש מתחנת חדרה הוזנקו למקום ופועלים בשעה זו לאיתור הזירה והגעה אל מוקד האירוע".