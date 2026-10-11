גבר בן 71 התנגש עם רכבו בחנות "אוטודיפו" במרכז המסחרי "סטאר סנטר" באשדוד. נהג הרכב נפצע באורח קל בתאונה ופונה לבית החולים אסותא בעיר. צוותי מד"א טיפלו בזירה גם בשני נפגעי חרדה.
הדיווח על המקרה התקבל בשעה 13:09 במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א יעקב הברפלד סיפר כי "התקבל דיווח על רכב שהתנגש בחנות. כשהגענו למקום ראינו את נהג הרכב מתהלך עם חבלות קלות בגופו ושני נפגעי חרדה".
החובש הוסיף: "הענקנו לנהג טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל. במקביל צוותי מד"א נוספים מבצעים בדיקות רפואיות לשני נפגעי חרדה. מדובר באירוע חריג שלא רואים כל יום, שיכל להסתיים בצורה קשה הרבה יותר".