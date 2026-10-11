הדיווח על המקרה התקבל בשעה 13:09 במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש. חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א יעקב הברפלד סיפר כי "התקבל דיווח על רכב שהתנגש בחנות. כשהגענו למקום ראינו את נהג הרכב מתהלך עם חבלות קלות בגופו ושני נפגעי חרדה".