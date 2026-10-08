כתב אישום הוגש אתמול (רביעי) נגד דוד דון, 49, תושב מגדל העמק , בגין איומים והחזקת סכין שלא כדין . על פי כתב האישום, דון זעם על המוזיקה שהושמעה בסוכת שכניו במהלך החג, הגיע למקום כשהוא אוחז בסכין מטבח גדולה ואיים לשחוט את הנוכחים אם לא ינמיכו את המוזיקה.

הסכין שעל פי החשד שימש לאיום על השכנים ( צילום: דוברות מחוז צפון )

במהלך החג התקבלה במוקד 100 של מחוז צפון קריאה מבוהלת מתושבי מגדל־העמק, שסיפרו כי השכן הגיע לסוכה עם סכין ואיים עליהם. חלק מהשכנים נבהלו מהאיום, נמלטו מהמקום והפסיקו את הבילוי בסוכה. שוטרי סיור שהגיעו למקום פגשו חלק מהשכנים, כשהם מבוהלים, ואת דון. עם הגעת השוטרים, על פי המשטרה, הוא עזב את המקום ועלה לדירתו.

צילום: דוברות מרחב העמקים

השוטרים עלו לדירה ועצרו אותו. בתחילה הכחיש כי איים על השכנים וטען כי החזיק בכלל בפצירה ולא בסכין. אולם בחיפוש שנערך בדירה אותרה הסכין, והיא נתפסה כראיה.

רפ"ק תגריד זידאן, קצינת אגף החקירות והמודיעין במשטרת מגדל־העמק, אמרה כי מדובר ב"אירוע אלימות חמור בסוכה שהייתה מלאה בחוגגים". לדבריה, "לאור עברו של הנאשם הוא גם היה עלול לממש את איומיו ולפגוע בחוגגים". היא הוסיפה כי חלק מהחוגגים הגיעו למגדל העמק מרחבי הארץ, וכי המשטרה גבתה מהם עדויות מפורטות.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו של דון עד תום ההליכים, בטענה למסוכנותו. "רק בנס החגיגה בסוכה הסתיימה ללא נפגעים וללא קורבנות", אמרה זידאן.