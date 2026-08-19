סגן-ניצב איציק אלפסי, מי ששימש בעבר כדובר אח"מ, היה אמור להתמנות לתפקיד לאחר שסיים בהצלחה את קורס פיקוד ומטה (פו"מ) - אך מאז השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעכב את המינוי. כעת אלפסי הגיש עתירה נגד השר בטענה שהוא מונע את מינויו ממניעים זרים.
בעתירה המנהלית הוא תוקף את החלטת השר לביטחון לאומי שלא לאשר את מינויו לתפקיד דובר אגף החקירות והמודיעין ולהב 433, למרות החלטת פורום סגל הפיקוד הבכיר במשטרה והמלצת גורמי המקצוע, ובהיעדר החלטה מנומקת או הליך מנהלי תקין.
בעתירה נטען כי "הצטברות הנסיבות, בהן התנהלות השר, היעדר הנמקה והפער בין עמדת גורמי המקצוע לבין החלטתו, מקימות חשש ממשי לכך שההחלטה התקבלה משיקולים זרים, תוך פגיעה בעצמאות המשטרה".
אלפסי יצא לקורס פו״ם כשהוא מכהן כדובר אח״מ, ועל פי הנהלים היה אמור לשוב לתפקיד עם סיום הקורס וקבלת הדרגה. בפועל, אי-מינויו הותיר את אגף החקירות, אחד הגופים הרגישים והמרכזיים במשטרה, ללא דובר קבוע ומנוסה. גורמים במשטרה טוענים כי אלפסי ״נלקח בן ערובה״ במאבק השר מול ראש אגף החקירות בועז בלט. לדבריהם, נעשו ניסיונות לשוחח עם השר ולהסדיר את הסוגיה, אך ללא הצלחה.
העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין דב גלעד כהן ועמיר ברטל. "בינתיים, העיכוב המתמשך פוגע בעותר ובמשטרת ישראל", צוין בעתירה. "העותר נושא דרגת כתף ריקה מתוכן, אינו ממלא את התפקיד אליו נבחר, אינו צובר את הניסיון הפיקודי והמקצועי הכרוך בו, והליך קידומו נותר תלוי ברצונו של המשיב 1, ללא החלטה מינהלית מלאה, גלויה ובת ביקורת".
לפני כחודשיים עורכי דינו של אלפסי שלחו מכתב בטרם נקיטת הליכים, לשר בן גביר ולמפכ"ל המשטרה דני לוי, שבו ביקשו להשלים ללא דיחוי את מינויו של מרשם. באחד הסעיפים במכתב, נטען כי השר בן גביר עודכן על כל מה שנאמר מפי החניכים במהלך הקורס: "כשבועיים לפני סוף הקורס, ערב נר ראשון של חנוכה, ראש הממשלה הגיע למכללה, יחד עם כבוד השר, להדליק נר עם המשתתפים ולשאת דברי ברכה. בהמשך, כינס כבוד השר את כל קציני מערך הדוברות הנוכחים, וביקש לקיים עמם שיחה. למיטב הבנתנו, הדגיש כבוד השר את האיסור החל עליהם להביע דעות פוליטיות, וכי הוא 'שומע את כל מה שמדברים'".
בסעיף אחר הודגש כי "לא ניתן להתעלם מהתחושה, שהבסיס להחלטת כבוד השר (או, למען הדיוק, לאי-ההחלטה) נעוץ בדברים שכבוד השר חושב שמרשנו אמר בדיונים מקצועיים במסגרת הקורס; או בהנחה שמרשנו אינו 'מתאים' לבצע את התפקיד הרגיש לו יועד, מכיוון שאינו 'מיישר קו' עם עמדותיו של כבוד השר בעניינים מסוימים".