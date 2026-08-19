סגן-ניצב איציק אלפסי, מי ששימש בעבר כדובר אח"מ, היה אמור להתמנות לתפקיד לאחר שסיים בהצלחה את קורס פיקוד ומטה (פו"מ) - אך מאז השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעכב את המינוי. כעת אלפסי הגיש עתירה נגד השר בטענה שהוא מונע את מינויו ממניעים זרים.

סגן-ניצב איציק אלפסי, מי ששימש בעבר כדובר אח"מ, היה אמור להתמנות לתפקיד לאחר שסיים בהצלחה את קורס פיקוד ומטה (פו"מ) - אך מאז השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעכב את המינוי. כעת אלפסי הגיש עתירה נגד השר בטענה שהוא מונע את מינויו ממניעים זרים.

סגן-ניצב איציק אלפסי, מי ששימש בעבר כדובר אח"מ, היה אמור להתמנות לתפקיד לאחר שסיים בהצלחה את קורס פיקוד ומטה (פו"מ) - אך מאז השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעכב את המינוי. כעת אלפסי הגיש עתירה נגד השר בטענה שהוא מונע את מינויו ממניעים זרים.

אלפסי יצא לקורס פו״ם כשהוא מכהן כדובר אח״מ, ועל פי הנהלים היה אמור לשוב לתפקיד עם סיום הקורס וקבלת הדרגה. בפועל, אי-מינויו הותיר את אגף החקירות, אחד הגופים הרגישים והמרכזיים במשטרה, ללא דובר קבוע ומנוסה. גורמים במשטרה טוענים כי אלפסי ״נלקח בן ערובה״ במאבק השר מול ראש אגף החקירות בועז בלט. לדבריהם, נעשו ניסיונות לשוחח עם השר ולהסדיר את הסוגיה, אך ללא הצלחה.

אלפסי יצא לקורס פו״ם כשהוא מכהן כדובר אח״מ, ועל פי הנהלים היה אמור לשוב לתפקיד עם סיום הקורס וקבלת הדרגה. בפועל, אי-מינויו הותיר את אגף החקירות, אחד הגופים הרגישים והמרכזיים במשטרה, ללא דובר קבוע ומנוסה. גורמים במשטרה טוענים כי אלפסי ״נלקח בן ערובה״ במאבק השר מול ראש אגף החקירות בועז בלט. לדבריהם, נעשו ניסיונות לשוחח עם השר ולהסדיר את הסוגיה, אך ללא הצלחה.

אלפסי יצא לקורס פו״ם כשהוא מכהן כדובר אח״מ, ועל פי הנהלים היה אמור לשוב לתפקיד עם סיום הקורס וקבלת הדרגה. בפועל, אי-מינויו הותיר את אגף החקירות, אחד הגופים הרגישים והמרכזיים במשטרה, ללא דובר קבוע ומנוסה. גורמים במשטרה טוענים כי אלפסי ״נלקח בן ערובה״ במאבק השר מול ראש אגף החקירות בועז בלט. לדבריהם, נעשו ניסיונות לשוחח עם השר ולהסדיר את הסוגיה, אך ללא הצלחה.