חייל צה"ל שנמצא בטירונות, הגיע לכניסה לבסיס פיקוד מרכז בירושלים, שם ממוקמת לשכתו של אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, והניף שלטים נגד השימוש בצווים מנהליים. הטירון מחה בין היתר על ההליך שמתנהל נגד טל ינון דרדיק, תושב מאחז כפר טרפון שעמד במרכז הסכסוך בין שר הביטחון כ"ץ לאלוף בלוט, לאחר שנעצר, שוחרר - ושוב נעצר לאחר שהפר את תנאי מעצרו.

משטרה שהוזמנה למקום עצרה את החייל, הוא נלקח לתחנת המשטרה בנווה יעקב ומאז שוחרר. החייל הניף במקום שלטים עם הכיתוב "אבי בלוט - די לצווים מנהליים" ו"אבי בלוט - הפסק לרדוף את טל ינון דרדיק". החייל צפוי לעמוד בהמשך היום למשפט צבאי.

המחאה של הטירון מחוץ ללשכת האלוף





‏עו"ד דניאל שימשילשווילי, שסייע לחייל מטעם ארגון חוננו, מסר: "התנהלותו של אלוף הפיקוד אבי בלוט כלפי טל ינון דרדיק מקוממת ויוצרת מחאה, ככל שההתעמרות בדרדיק תגבר, אני סבור שאנחנו נראה עוד מוחים, שאינם מוכנים לקבל את האכיפה הבררנית והאפליה הכל כך קשה כלפי החלוצים מההתיישבות".

החייל מחה כאמור על רקע מעצרו של דרדיק עד תום ההליכים, בעקבות הפרת הצו המנהלי אותו הוציא אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט נגדו. עם מעצרו הכריז דרדיק על חידוש המאבק נגד הצווים מנהליים והודיע לבני משפחתו ועורכי דינו כי הוא ישב בכלא ולא ישתף פעולה עם הצו המנהלי. לדבריו, המאבק אינו נוגע רק לצו האישי , אלא למדיניות הצווים המנהליים של האלוף בלוט נגד עשרות תושבי יהודה ושומרון.

"לא אשתף פעולה עם הצו הדרקוני והפוגעני הזה של אבי בלוט", אמר דרדיק בשיחה עם בני משפחתו ועורכי דינו מארגון חוננו. לדבריו, "זה מאבק לא רק על הצו שלי, אלא על רדיפת עשרות מתיישבים שהאלוף מוציא נגדם צווים מנהליים". נזכיר כי דרדיק חשוד, כך על פי מערכת הביטחון, באירוע שהתרחש בכפר חומסה במרץ האחרון שם הותקפו פלסטינים בצורה קשה.

בשל האיסור שניתן על ידי שר הביטחון לעשות שימוש בצווי מעצר מנהליים הסתפקו במערכת הביטחון בצווי מעצר בית מנהליים, שגם אותם הפר דרדיק, זאת לאחר שפנו אליו מספר פעמים למצא לו חלופת מעצר ראויה. לפני כמה שבועות ואחרי שנקט בשביתת רעב כשלא הסכים לחלופת מעצר הוא שוחרר לחלופה לחלופה אחרת שגם אותה הפר.

בגבעות מנהלים "מסע הסברה" נגד הצווים - ודרדיק הפך מבחינתם אנשי הגבעות לסמל בעניין.