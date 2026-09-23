הפרקליטות הגישה לבית המשפט העליון ערעור על קולת עונשו של טארק כרד, שהורשע בגרימת תאונת דרכים קטלנית בשנת 2019, שבה נהרגו ציפי רימל ובתה נועם, בת שלושה שבועות. על כרד נגזרו שש שנות מאסר בפועל, והפרקליטות מבקשת להחמיר בעונשו. על פי הכרעת הדין, כרד, האיץ את הרכב למהירות של כ-145 קמ"ש בכביש 45 שבו המהירות המרבית המותרת 90 קמ"ש, איבד שליטה והתנגש בעוצמה בכלי רכב שעמדו ברמזור אדום. בערעור נטען כי קלות הדעת שבה פעל כרד מצויה ברף הגבוה ביותר וכמעט נושקת לאדישות וכי העונש שנגזר לא מבטא את מלוא חומרת תוצאות מעשיו.