איום במעצר חיילים משוחררים בנחיתתם בחו"ל זו לא היפותזה, זו שיטת עבודה. קרן הינד רג'אב , ארגון בלגי שהוקם ב-2024, מדווחת על למעלה מ-90 תלונות פליליות בכ-30 מדינות נגד חיילים ומשרתי מילואים ישראלים – ברזיל, קפריסין, הולנד, שוודיה, צ'כיה, סרי לנקה, הודו ועוד. היא לא לבד: ארגון DAWN האמריקאי פועל באפיק דומה, ובטורקיה נחשף לאחרונה בדוח של משרד התפוצות מנגנון שיטתי לגמרי – סריקת רשתות חברתיות, מיפוי בני משפחה, זיהוי יחידות והעברת החומר לעורכי דין מקומיים להגשת תלונות. צה"ל מצדו זיהה עשרות מקרים של תלונות והליכים שנפתחו נגד לוחמים שתכננו לצאת לחו"ל.

דיאב אבו ג'הג'ה מייסד קרן הינד רג'אב

וכאן צריך לומר את הדבר הלא-פופולרי: כמעט אף אחת מהתלונות האלה לא הגיעה לכתב אישום, ואף חייל לא הורשע. מי שמנופף בזה כדי להפחיד – טועה. מי שמנופף בזה כדי להרגיע – טועה יותר. הנזק האמיתי הוא לא הרשעה. הנזק הוא תשאול בשדה תעופה בשש בבוקר, חופשה שנגמרת בבריחה מהמדינה, כרטיס טיסה שנשרף ושם פרטי ותמונה שנשארים באתר של ארגון עוין לנצח. הנזק הזה קורה עכשיו.

אבל יש כאן גם בשורה טובה, וזה העיקר: הכלי המרכזי של הצד השני הוא לא איסוף מסווג. הוא OSINT – מודיעין ממקורות גלויים. במילים אחרות, אנחנו. הפרופיל שלנו, של החברים שלנו, של אמא שלנו. וזה בדיוק מה שאפשר לתקן.

לפני שקונים כרטיס

תבדקו איפה אתם מתויגים, לא רק מה אתם מעלים. זו הפרצה הגדולה. החשבון שלך פרייבט? מצוין. החשבון של החבר שלך מהמחלקה, שהעלה תמונה קבוצתית במדים ותייג אותך – פתוח לכל העולם. עברו על התיוגים ההיסטוריים, בקשו הסרה וכבו תיוג אוטומטי. בפייסבוק יש הגדרה שמחייבת את אישורכם לפני שתיוג עולה לפרופיל. הפעילו אותה.

עברו על רשימת העוקבים ותשאלו: אני בכלל מכיר את הבחור הזה? אני נתקל בזה בעבודה שוב ושוב: חשבון שקיים שמונה שנים, שעוקבים אחריו מהתיכון, נפרץ או נמכר – ומאז שינו לו את השם, את התמונה ואת השפה. הוא נשאר בעוקבים, והוא רואה כל סטורי. מי שמחפש אתכם לא צריך לפרוץ לחשבון נעול אם הוא כבר בפנים.

ארכיאולוגיה של תוכן. חזרו לאוקטובר 2023 או לפני, והמשיכו קדימה. ארכיון סטוריז, היילייטס, ריילס וגם תגובות שהשארתם בפוסטים של אחרים – תגובות נשארות גלויות גם כשהפרופיל שלכם נעול.

אל תשכחו את הפלטפורמות ששכחתם. פייסבוק מ-2016. לינקדאין עם שם היחידה בשורת התפקיד. טיקטוק שפתחתם לשבוע. סטראבה שמתעדת ריצות מהבסיס עם מסלול GPS. ביקורות בגוגל מפות. הנקודה העיוורת: המשפחה. פוסט של אמא, פתוח לציבור, עם שם מלא, שם היחידה ותמונה מהטקס. זה מקור מושלם למי שאוסף. תשבו עם ההורים. זו שיחה לא נעימה שעדיפה על השיחה השנייה.

הכינו את תרחיש הקיצון. מספר הקונסוליה שמור אופליין. שם של עורך דין מקומי. מישהו בארץ שיודע את מסלול הנסיעה. חמש דקות הכנה שוות שעתיים של פאניקה.

בחו"ל

אל תשתפו בזמן אמת. תעלו בעיכוב, ואחרי שעזבתם את המקום.

אפליקציות היכרויות הן משטח האיסוף הנוח ביותר שקיים. מיקום מדויק, תמונות, אינסטגרם מקושר ושיחה שקל לנווט לשירות הצבאי. תנתקו את הקישור לאינסטגרם וכבו מיקום מדויק אם אפשרי.

תשאירו את המרצ'נדייז בבית. חולצות יחידה, דיסקית, ציוד עם סמלי יחידה וכו'.