יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ אמר: "הייתי בן 16 כשנכנסנו ליריחו בלילה שבו פינו אותה. מאות נערים צעדנו בחשכה אל העיר, מתוך תחושה שאסור להשלים עם ההפקרה הזאת. הייתי בקבוצה האחרונה שיצאה, והתמונה מהרגע ההוא נשארה איתי כל השנים. היום יש לי ילד בן 16, ואני זוכה ללוות משפחות שחוזרות לבנות כאן בית. דור שלם עבר מאז. הכאב של היציאה הופך היום למעשה של תיקון".

יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ אמר: "הייתי בן 16 כשנכנסנו ליריחו בלילה שבו פינו אותה. מאות נערים צעדנו בחשכה אל העיר, מתוך תחושה שאסור להשלים עם ההפקרה הזאת. הייתי בקבוצה האחרונה שיצאה, והתמונה מהרגע ההוא נשארה איתי כל השנים. היום יש לי ילד בן 16, ואני זוכה ללוות משפחות שחוזרות לבנות כאן בית. דור שלם עבר מאז. הכאב של היציאה הופך היום למעשה של תיקון".

יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ אמר: "הייתי בן 16 כשנכנסנו ליריחו בלילה שבו פינו אותה. מאות נערים צעדנו בחשכה אל העיר, מתוך תחושה שאסור להשלים עם ההפקרה הזאת. הייתי בקבוצה האחרונה שיצאה, והתמונה מהרגע ההוא נשארה איתי כל השנים. היום יש לי ילד בן 16, ואני זוכה ללוות משפחות שחוזרות לבנות כאן בית. דור שלם עבר מאז. הכאב של היציאה הופך היום למעשה של תיקון".