משפחות יהודיות נכנסו לשמונה בתים בשטח C סמוך לעיר הפלסטינית יריחו, לאחר מבצע רכישה חשאי שבמסגרתו נקנו הבתים. כך נודע ל-ynet. תנועת נחלה הובילה את המהלך לכניסת התושבים, בגיבוי ובליווי מועצת בנימין. צוותי האבטחה נערכו למבצע, ועד לרגע הכניסה לבתים נשמר המהלך בסוד.
לפי מועצת בנימין, שמונת הבתים נמצאים על אדמות מדינה. חלקם בפאתי יריחו, בסמוך לאתר הארכיאולוגי ארמונות החשמונאים. לדברי מובילי המהלך, הבתים נרכשו בכסף מלא והרכישות מגובות במסמכי בעלות.
יו"ר תנועת נחלה דניאלה וייס מסרה: "התנועה שפועלת לפי תפיסת ההתיישבות של הרב לוינגר הציבה מטרה לאומית לחדש חיים יהודיים בערים הגדלות. היום אנו זוכים להמשך התגשמות חזון זה ופותחים פרק חדש בהיסטוריית ההתיישבות בעיר יריחו. היום משפחות פועלות למימוש הפסוק 'ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה'".
יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין ישראל גנץ אמר: "הייתי בן 16 כשנכנסנו ליריחו בלילה שבו פינו אותה. מאות נערים צעדנו בחשכה אל העיר, מתוך תחושה שאסור להשלים עם ההפקרה הזאת. הייתי בקבוצה האחרונה שיצאה, והתמונה מהרגע ההוא נשארה איתי כל השנים. היום יש לי ילד בן 16, ואני זוכה ללוות משפחות שחוזרות לבנות כאן בית. דור שלם עבר מאז. הכאב של היציאה הופך היום למעשה של תיקון".
גנץ הוסיף: "יריחו היא שער הכניסה של עם ישראל לארצו. בהסכמי אוסלו ישראל הפקירה אותה, ואנחנו משלמים עד היום את מחיר הבריחה. היום אנחנו מתחילים להפוך את הכיוון. מפרקים את הסכמי אוסלו במעשים - בית אחר בית, משפחה אחר משפחה. במשך שנים רמסו את ההיסטוריה שלנו וניסו לשכנע אותנו שאין לנו זכות במקום הזה. מול ההרס והביזה אנחנו מציבים בנייה וחיים. קנינו בכסף מלא, ואנחנו חוזרים הביתה".
אחת מהתושבים שעברה ליריחו מהיישוב בית חגלה אמרה: "באנו ליישב את יריחו, לגור כאן. הגענו מבית חגלה, מהצד השני של העיר. בשבילנו זה היה בגדר חלום, ואנחנו עדיין לא מעכלות שזה קורה באמת. לפני שבועיים אמרו לנו שאולי בעוד שבוע וחצי נעבור ליריחו, והייתי בטוחה שזו בדיחה.
"היום עוד הייתי אמורה ללכת לבית הספר, ופתאום התקשרו לשחרר אותי. הגעתי, ראיתי שיירה, ובסוף הגענו לכאן. חשבנו שרק המשפחה שלנו עוברת, ופתאום ראינו עוד המון משפחות ואנשים מכל הארץ. מה שהיה חלום אצלנו בבית הפך למציאות".