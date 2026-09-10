השלוחה האמריקנית של אלביט מערכות שינתה את שמה ל- Twenty-Six Defense על רקע הביקורת שהחברה חווה בעקבות המלחמה בעזה והמחאות מול משרדי החברה על שיתוף פעולה עם צה"ל ב"רצח עם". המספר 26 מייצג את המספר האטומי של ברזל ונועד לסמל חוסן ועמידות. "השינוי מדגיש את הצמיחה שלנו בשוק האמריקני ומחזק את המחויבות שלנו לתמוך בלוחמי ארצות הברית בכל מקום שבו המשימה מתקיימת", מסר מנכ"ל השלוחה לוק סבואה. החברה שמעסיקה 3,300 עובדים במטה בטקסס מספקת בין היתר מערכות ראיית לילה לחיל האוויר האמריקני וציוד מעקב לסוכנות המכס והגנת הגבולות.