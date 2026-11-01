מטוס מנהלים פרטי בשווי 2 מיליון דולר התרסק הערב (ראשון) בפארק קרוואנים במחוז פאלם ביץ' שבדרום פלורידה, כשעל סיפונו תשעה בני אדם. במקום תועד כדור אש ענק ושר התחבורה האמריקני שון דאפי עדכן כי כל התשעה נהרגו. לפי הדיווחים לפחות קרוואן אחד נפגע בהתרסקות, אך טרם ברור אם היו נפגעים גם מבין מי ששהה על הקרקע.
המטוס, שהמריא מנמל תעופה בינלאומי באוסטין שבטקסס, ביצע פנייה חדה ימינה לפני שצלל מגובה של כ-8,000 רגל (כ-2,440 מטרים) והתרסק. כך דיווח אתר BocaNewsNow.
בעת ההתרסקות המטוס עשה את דרכו מאוסטין לאיי בהאמה. שר התחבורה דאפי כינה את האירוע "טרגדיה נוראה" והודיע כי רשות התעופה הפדרלית (FAA) שולחת צוות לזירה כדי לסייע בחקירת נסיבות ההתרסקות. לפי הערכות, מטוס המנהלים מדגם Learjet 60, פגע בעץ וגרם לנפילת קווי החשמל במקום. עד ראייה אמר ל"ניו יורק פוסט" כי ההתרסקות "נשמעה כמו טיל".
בתיעוד מזירת ההתרסקות נראים מכתש ענק שנוצר במקום הפגיעה, לצד שרידי מטוס העולים בלהבות וכן הריסות הקרוואן שנפגע. שירותי הכבאות בפאלם ביץ' הגדירו את התקרית כאירוע רב-נפגעים. כמה כבישים נסגרו באזור ההתרסקות עד להודעה חדשה, ומשרד השריף המליץ לנהגים להימנע מהגעה למקום.