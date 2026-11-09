יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן דבק בעמדתו שלא לאפשר ליו"ר ישר! גדי איזנקוט , בעל המנדט להרכבת הממשלה, להקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות. בפגישה ביניהם היום (שני) אמר לו ליברמן כי עליו לוותר על תמיכת המפלגות הערביות.

"תוותר על התמיכה שלהן ואני אדאג להביא את המפלגות החרדיות", הבטיח יו"ר ישראל ביתנו, שמנהל ציר נפרד מול החרדים בימים האחרונים.

השיגו הבנות. אביגור ליברמן וגדי איזנקוט ( צילום: יובל חן, AP Photo/Ariel Schalit )

הוא הבהיר לאיזנקוט שוב כי אין לו שאיפות להיות בתפקיד ראש הממשלה. "אתה תהיה בתפקיד", אמר לו.

בפגישה סיכמו עוד איזנקוט וליברמן על זהות יו"ר הכנסת שיחליף את אמיר אוחנה. לפי כל ההערכות, זה יהיה נציג ממפלגת ישר! - ואולי אפילו איזנקוט בעצמו, אחרי שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה. ראשי יתר המפלגות בגוש השינוי - נפתלי בנט ויאיר גולן - השאירו את ההחלטה לשניים, שלא הסתירו את המחלוקות ביניהם מאז הבחירות.

אם איזנקוט אכן יהיה המחליף של אוחנה, זו לא תהיה הפעם הראשונה שמועמד להרכבת ממשלה יחזיק בתפקיד. ב-2020, בני גנץ כיהן כיו"ר הכנסת במשך חודש ו-21 ימים בלבד. הוא נבחר לתפקיד בכנסת ב-26 במרץ 2020, במהלך המשא ומתן להקמת ממשלת האחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכיהן בו עד להתפטרותו ב-17 במאי 2020 עם השבעת הממשלה ה-35 - שבה מונה לראש הממשלה החליפי ושר הביטחון.