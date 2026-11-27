קוסטה סירקה סירבה אתמול (חמישי) להכניס לשטחה את פרנצ'סקה אלבנזה, שליחת האו"ם המיוחדת למצב זכויות האדם בשטחים הידועה בדעותיה האנטי-ישראליות. כך דווח בסוכנות הידיעות AFP. לפי ראש רשות ההגירה במדינה, "קיימת התראה בינלאומית על אלבנזה בשל קשרים למעשי טרור".
בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות הוסיף כי הוא "מקווה שזה מבהיר את הספקות ועוזר לאנשים להבין את הפרופיל שלה מבחינת הביטחון הלאומי".
אלבנזה, שהייתה אמורה לקבל היום תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת קוסטה ריקה, הגיבה בפוסט ברשת X בעודה בנמל התעופה בבירה סן חוסה. "אתה מגלה את פניה האמיתיות של אימפריה ברגע שאתה עולה לה על העצבים או חוצה את הקווים האדומים שלה", כתבה. בהמשך אמרה לתחנת הרדיו של האוניברסיטה: "זו חרפה. מה שקרה מצער באמת".
דני דנון, שגריר ישראל באו"ם, בירך על החלטת קוסטה ריקה. "מי שמנצלים את המנדט שלהם מטעם האו"ם כדי להפיץ תעמולה נתעבת ולהעניק לגיטימציה לארגוני טרור חייבים לתת את הדין", כתב ב-X.
אלבנזה, אזרחית איטליה, מונתה לתפקיד על-ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם ופועלת כדווחת עצמאית. היא מאשימה את ישראל ברצח עם ובפשעי מלחמה, ובעבר השוותה אותה לנאצים. ארה"ב הטילה עליה בעבר סנקציות, והיא נכללת ברשימה שחורה בינלאומית שמונעת ממנה להשתמש בכרטיסי אשראי אמריקניים ולבצע פעולות בנקאיות שונות.
לאורה פרננדס, נשיאת קוסטה ריקה, היא בעלת ברית קרובה של דונלד טראמפ, ומאז נכנסה לתפקידה במאי פעלה גם לחיזוק קשרי הסחר עם ישראל. אוניברסיטת קוסטה ריקה מסרה כי בחרה להעניק לאלבנזה את התואר בזכות הרקע האקדמי שלה, ניסיונה, פרסומיה ופועלה לחשיפת עוולות.