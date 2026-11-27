בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות הוסיף כי הוא "מקווה שזה מבהיר את הספקות ועוזר לאנשים להבין את הפרופיל שלה מבחינת הביטחון הלאומי".

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות הוסיף כי הוא "מקווה שזה מבהיר את הספקות ועוזר לאנשים להבין את הפרופיל שלה מבחינת הביטחון הלאומי".

בסרטון שפרסם ברשתות החברתיות הוסיף כי הוא "מקווה שזה מבהיר את הספקות ועוזר לאנשים להבין את הפרופיל שלה מבחינת הביטחון הלאומי".