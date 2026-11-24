השר לשעבר, הרב יצחק לוי, הלך לעולמו בגיל 79. לוי היה יו"ר מפד"ל, וחבר כנסת. בשנת 2004 תיאם עמדות עם יו"ר המפד"ל דאז אפי איתם, והשניים התפטרו מתפקידם בקואליציה בשל התנגדותם לתוכנית ההתנתקות. בפברואר 2005 פרש מהמפד"ל עם איתם - אביו של ח"כ איתמר איתם - במחאה על הישארותה בקואליציה של ממשלת שרון, והשניים הקימו את מפלגת אח"י.