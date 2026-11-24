השר לשעבר, הרב יצחק לוי, הלך לעולמו בגיל 79. לוי היה יו"ר מפד"ל, וחבר כנסת. בשנת 2004 תיאם עמדות עם יו"ר המפד"ל דאז אפי איתם, והשניים התפטרו מתפקידם בקואליציה בשל התנגדותם לתוכנית ההתנתקות. בפברואר 2005 פרש מהמפד"ל עם איתם - אביו של ח"כ איתמר איתם - במחאה על הישארותה בקואליציה של ממשלת שרון, והשניים הקימו את מפלגת אח"י.
בשנת 1988 נבחר לראשונה לוי לכנסת מטעם המפד"ל, ובשנת 1996 מונה בממשלת בנימין נתניהו לשר האנרגיה ולשר התחבורה, אך שלושה שבועות לאחר הקמת הממשלה ויתר על תיק האנרגיה לצורך הקמת משרד התשתיות הלאומיות לשר אריאל שרון.
ב-1998, אחרי שנפטר יו"ר המפד"ל, השר זבולון המר, נבחר לוי למחליפו וכשר החינוך והדתות. ב-1999 מונה לשר השיכון והבינוי בממשלת ברק והתפטר מהכנסת. בשנת 2000 פרש מהממשלה בעקבות ועידת קמפ דייוויד.
במהלך מבצע חומת מגן באפריל 2002, נכנס לכהן בממשלת האחדות בראשות שרון כשר בלי תיק ועם פרישת האיחוד הלאומי מהממשלה, בספטמבר, מונה לשר התיירות. ב-2003 נבחר שוב לחבר כנסת ומונה לסגן שר הדתות. ב-2005 התמזגה סיעת אח"י אל תוך האיחוד הלאומי, שבה היה חבר עד פרישתו מהחיים הפוליטיים בדצמבר 2008 כשיצא לפנסיה.
"הרב לוי היה מבכירי מנהיגי הציונות הדתית בדור הקודם. איש תורה, חזון ומעש שהקדיש את חייו למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל, והטביע חותם על אופיה של מדינת ישראל" מסר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחשבונו ברשת X.