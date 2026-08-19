קים יו ג'ונג, אחותו של שליט צפון קוריאה קים ג'ונג און, אמרה בהצהרה שפורסמה בכלי התקשורת הממלכתיים במדינה כי למרות הצהרותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לא הופחתה באופן משמעותי את השתתפותה של ארה"ב בתרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה. היא הוסיפה כי אין להם עניין בהחלטה של טראמפ, אך ציינה כי היחסים בין טראמפ לקים מעולים. מוקדם יותר היום דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי טראמפ דוחף לקיום פגישה נוספת עם קים ג'ונג און כבר בסתיו הקרוב. כמו כן, מוקדם יותר השבוע טראמפ הודיע שהחליט "לצמצם משמעותית" את השתתפות ארה"ב בתרגיל הצבאי הגדול המשותף שהיא עורכת עם דרום קוריאה מדי שנה.