בפעם השנייה בתוך פחות משנה, בית משפט השלום בתל אביב ביטל היום (שני) את פסק הדין שחייב את סילבי גנסיה, לשעבר עובדת משק הבית במעון ראש הממשלה, לשלם לשרה נתניהו פיצוי של 100 אלף שקלים. השופט רונן אילן קיבל את בקשת עורך דינה החדש של גנסיה, עו"ד שאול אידה, ואפשר לה להגיש את סיכומיה, בדרך למתן פסק דין מנומק נוסף בתיק.
ההחלטה התקבלה לאחר דיון שנערך ביום חמישי האחרון, שבמהלכו עלתה גם האפשרות לסיים את ההליך במחיקת התביעה. עו"ד יוסי כהן, שמייצג את רעיית ראש הממשלה, אמר במהלך הדיון כי בעבר היו בני הזוג נתניהו מוכנים לשקול את מחיקת תביעת לשון הרע נגד גנסיה, אם זו תמחק את ההליך שניהלה בבית הדין לעבודה. עם זאת, לדבריו, האפשרות אינה עומדת כעת על הפרק, ובין היתר התייחס לחשיבות ההליך כדי שעובדים אחרים "יראו וייראו".
התביעה הוגשה על-ידי שרה נתניהו נגד גנסיה בעקבות פרסומים שלטענתה היוו לשון הרע, ובה נתבע פיצוי של 400 אלף שקלים. ההליך הגיע לאחר שגנסיה עצמה הגישה תביעה בבית הדין לעבודה בירושלים, שבה העלתה טענות להעסקה פוגענית ומתעמרת.
ההתדיינות בתביעת לשון הרע נמשכת כבר קרוב לשש שנים, אולם ההכרעה בה התעכבה בשל אי הגשת סיכומים מטעם גנסיה. ביום האחרון של שנת 2025 ניתן פסק הדין הראשון שחייב אותה לשלם לנתניהו 100 אלף שקלים, לאחר שעורך דינה דאז, עו"ד אופיר שמשון, לא הגיש את הסיכומים חרף החלטות והתראות של בית המשפט.
לאחר מתן פסק הדין הראשון ביקש שמשון לבטלו וטען כי היה בשירות מילואים. בית המשפט נעתר לבקשה, תוך שמתח ביקורת על התנהלותו. אלא שגם בהמשך, לאחר שניתנו ארכות והתראות נוספות, לא הוגשו הסיכומים ובמאי האחרון ניתן פסק דין נוסף שחייב את גנסיה בפיצוי של 100 אלף שקלים. באותה החלטה חויב עו"ד שמשון באופן אישי בהוצאות בסך 20 אלף שקלים.
בעקבות פסק הדין השני, קיבל על עצמו עו"ד שאול אידה לייצג את גנסיה בהתנדבות, הגיש את הסיכומים וביקש לבטל פעם נוספת את פסק הדין, כדי שבית המשפט יכריע בתביעה לגופה לאחר שיונחו בפניו טענות הצדדים. השופט אילן הציע בדיון ביום חמישי לבחון את האפשרות למחיקת התביעה. עו"ד כהן מסר כי יוכל להביא אפשרות כזו בפני ראש הממשלה ורעייתו, אם גנסיה תסכים לפצות את נתניהו ולמסור מכתב התנצלות בנוסח שיוצע. גנסיה לא הסכימה למתווה.
במהלך הדיון התייחס כהן גם למעורבות ראש הממשלה בקבלת ההחלטות הנוגעות להליך, ולכך שיוכל להביא את ההצעה בפני בני הזוג. לדבריו, מאז הוגשו תביעות נוספות וקיימת חשיבות לפסק הדין גם בהיבט של עובדים אחרים, תוך שהשתמש כאמור בביטוי "יראו וייראו".
היום החליט השופט אילן לבטל את פסק הדין השני ולקבל לתיק את הסיכומים שהגיש עו"ד אידה בשם גנסיה. עם זאת, החיוב האישי בסך 20 אלף שקלים שהוטל על עו"ד שמשון נותר על כנו. עו"ד כהן יוכל להגיש סיכומי תשובה עד 15 באוקטובר השנה, ולאחר מכן צפוי בית המשפט לתת פסק דין מנומק בתביעה.
עו"ד אידה מסר בתגובה: "כעת יש מקום לאופטימיות, כשיינתן פסק הדין בפעם השלישית. אנו סומכים ידינו על בית המשפט, אך נמשיך בכל מקרה לפעול בכל מקום להשגת הצדק".