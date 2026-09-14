פיצוי של 100 אלף שקלים. השופט רונן אילן קיבל את בקשת עורך דינה החדש של גנסיה, עו"ד שאול אידה, ואפשר לה להגיש את סיכומיה, בדרך למתן פסק דין מנומק נוסף בתיק.

פיצוי של 100 אלף שקלים. השופט רונן אילן קיבל את בקשת עורך דינה החדש של גנסיה, עו"ד שאול אידה, ואפשר לה להגיש את סיכומיה, בדרך למתן פסק דין מנומק נוסף בתיק.