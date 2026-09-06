בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום (ראשון) 18 שנות מאסר בפועל ומאסר על תנאי של שנה על הרב משה יזדי (63), תושב העיר שהורשע במרץ האחרון בעבירות מין ובעבירות כלכליות בשתי תלמידות שלו. בנוסף הוא יפצה ב-150 אלף שקל כל אחת מהנפגעות.

משה יזדי בבית המשפט, היום ( צילום: גיל יוחנן )

בהכרעת הדין ציינו השופטות: "שוכנענו כי הנאשם אכן נהג לקיים מערכות יחסים מיניות עם נשים שהיו תלמידותיו או חברות בקהילת 'עמודי שלמה' שהוא עמד בראשה. הנאשם ניצל את מעמדו הדתי והחברתי, את גילו המבוגר מהן ואת ההערכה הרבה וההערצה שרחשו אליו. במקרים רבים ניצל גם את הרקע הקשה, מבחינה משפחתית, כלכלית או רגשית, של הנשים".

יזדי ייסד והוביל את עמותת "עמודי השלום" בשכונת הבוכרים בבירה, וכיהן בה כרב וכמנהיג קהילה. כתב האישום שהוגש נגדו ב-2022 ייחס לו מספר גדול של עבירות מין כלפי חברות הקהילה שהגיעו לשמוע את שיעוריו. לפי כתב האישום, יזדי היה מטיף לקהל מאמיניו על כך שעליו לבטל את דעותיהם ואת רגשותיהם בפני "דעת התורה" ותלמידי חכמים.

הוא הורשע בעבירות מין ובעבירות הלבנת הון בשתיים משמונה המתלוננות נגדו. לפי הכרעת הדין, הוא ניצל את מעמדו ואת יחסי האמון והתלות שיצר עם נשים שהיו תלמידותיו, כדי לבצע בהן עבירות מין. בטיעונים לעונש, שהוגשו באמצעות עורכי הדין אביעד דוויק ואייל לידני, טענה הפרקליטות כי המעשים חמורים באופן חריג וכי מדובר בדפוס פעולה שיטתי ומתמשך. לפי הפרקליטות, יזדי ניצל לאורך שנים את מצוקתן האישית והדתית של תלמידותיו, לצד האמון והתלות שיצר מולן.

הפרקליטות טענה עוד כי יזדי השתמש במניפולציות ובתכנים דתיים, והציג את המעשים כ"תיקונים רוחניים". לדבריה, מדובר בריבוי עבירות אינוס ומעשים מגונים שבוצעו לאורך שנים והותירו בנפגעות נזקים משמעותיים שמלווים אותן עד היום.