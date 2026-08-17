שרת התחבורה מירי רגב הגיע להצביע לפריימריז בליכוד בסניף הקלפי בראש העין, והתייחסה לדברים שאמרה מוקדם יותר, שלפיהם חברת 'אל על' מנסה לסחוט אותה. היא אמרה ל-ynet: "היה לי ברור שאל על לא יצביעו לי בגלל שאני רוצה להטיב עם אזרחי ישראל ולהוריד את מחירי הטיסות, אבל לא חשבתי שהם יגדילו עד כדי כך ויורידו אותי מהטפסים של המזכר. אז רשימת החיסול הראשונה התחילה". היא הוסיפה כי "הפריימריז קשה מאוד עם משוריינים בעשירייה הראשונה והשנייה. הפריימריז זה הדבר הנכון ביותר על השריונים והועדות המסדרות זה לא הדבר הנכון".