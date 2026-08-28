הפצוע פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך כדי פעולות החייאה, אך לפי המשטרה מותו נקבע עם ההגעה לבית החולים. עוד נמסר כי "כוחות גדולים של תחנת יפו ומשטרת מחוז תל אביב הגיעו למקום, מבצעים סריקות נרחבות אחרי החשודים ומתחקרים את הזירה. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף מקיים הערכת מצב בזירת האירוע".

הפצוע פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך כדי פעולות החייאה, אך לפי המשטרה מותו נקבע עם ההגעה לבית החולים. עוד נמסר כי "כוחות גדולים של תחנת יפו ומשטרת מחוז תל אביב הגיעו למקום, מבצעים סריקות נרחבות אחרי החשודים ומתחקרים את הזירה. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף מקיים הערכת מצב בזירת האירוע".

הפצוע פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך כדי פעולות החייאה, אך לפי המשטרה מותו נקבע עם ההגעה לבית החולים. עוד נמסר כי "כוחות גדולים של תחנת יפו ומשטרת מחוז תל אביב הגיעו למקום, מבצעים סריקות נרחבות אחרי החשודים ומתחקרים את הזירה. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף מקיים הערכת מצב בזירת האירוע".