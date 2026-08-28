גבר כבן 30 נורה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) בשדרות ירושלים ביפו. במקביל התקבל דיווח במשטרה על השלכת רימון ושריפת רכב בעיר.
הפצוע פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך כדי פעולות החייאה, אך לפי המשטרה מותו נקבע עם ההגעה לבית החולים. עוד נמסר כי "כוחות גדולים של תחנת יפו ומשטרת מחוז תל אביב הגיעו למקום, מבצעים סריקות נרחבות אחרי החשודים ומתחקרים את הזירה. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף מקיים הערכת מצב בזירת האירוע".
הדיווח התקבל בשעה 03:16 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. פרמדיק מד"א נהוראי בינר, חובש בכיר במד"א אלי מאירי וחובשת מד"א אורין ברסי סיפרו כי "ראינו את הפצוע שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".