בנק וואן זירו יוצא בסבב התייעלות נוסף, שבמסגרתו יפטר כ-25 עובדים, המהווים כ-7% מ-350 עובדי הבנק. במקביל, הבנק יוותר על גיוס עובדים ל-10 משרות נוספות, כך שמצבת כוח האדם תהיה נמוכה בכ-10% מזו שתוכננה. המהלך מגיע בשעה שהבנק מרחיב את השימוש באוטומציה ובכלי בינה מלאכותית, ובמקביל מציג צמיחה בפעילות ושיפור בתוצאות הכספיות. הבוקר נשלחו זימונים לעובדים שמהם ייפרד הבנק. במכתב ששלח לעובדים כתב מנכ"ל וואן זירו, אייל גפני, כי "זו החלטה קשה. מדובר בעובדות ובעובדים שבנו את ONE ZERO יחד איתנו, השקיעו בו והיו חלק משמעותי מהדרך שעשינו ומההצלחות שלנו".