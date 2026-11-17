המשטרה סגרה תיק חקירה נגד ארבעה פקחי אוטובוס שתועדו לפני כשנה וחצי מכים נער בן 17 שהתעמת איתם בקו 39 א' בירושלים. בתיעוד שהגיע לידי ynet נראה אחד מהם מאיים על נוסעים שצילמו את האירוע: "מי שיצלם - אני שובר את האימא שלו. תוציאו את הטלפון ותמחקו את הסרטונים עכשיו". הנער הגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק, ומהמשטרה נמסר שהנושא נמצא בבחינה של מחלקת העררים בפרקליטות. צפו בתיעוד התקיפה:

האירוע התרחש בשעות הערב של 10 במרץ 2025. המתלונן עלה לאוטובוס אגד בשדרות הרצל בירושלים ולדבריו גילה רק אז שכרטיס הרב-קו שלו לא אצלו. כמה תחנות אחר כך עלו ארבעת הפקחים והחלו לבדוק את הנוסעים. כשהגיעו לנער והוא אמר שאין לו כרטיס, התפתח ביניהם עימות שבמהלכו הוכה.

בתיעוד נשמע אחד הפקחים צועק עליו "שב בשקט, למה נגעת בי?", והנער עונה: "לא נגעתי בך". בשלב מסוים צועק הפקח: "את אמא שלך אני אז***". הנער אומר "אני מבקש סליחה... אני מוחק הכל, אל תרביץ לי".

לפי הערר, שהוגש באמצעות עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו, הפקחים לקחו בכוח מצלמה שהוציאה אחת הנוסעות, מחקו את התיעוד והורידו אותה ואת שאר הנוסעים מהאוטובוס תוך שהם מקללים אותם. לנהג הם הורו להמשיך בנסיעה. מאותו רגע, נטען, נותר הנער לבד עם הפקחים, שהיכו אותו בפניו ובגופו ומחקו את הסרטונים שצילם במכשיר הנייד שלו.

הנער טוען שחלקה הראשון של התקיפה תועד במצלמות הגוף של הפקחים, אבל בשלב מסוים הם כיבו אותן, ושלושה מהם המשיכו להכות אותו דקות ארוכות. אחד מהם, נטען, קרע את ארנקו, שלף ממנו את תעודת הזהות שלו ורשם לו קנס. לדבריו הם הורידו אותו בתחנה בשדרות גולדה מאיר, שהייתה ריקה באותה שעה. הוא התחיל ללכת עד שהבחין שהפקחים חזרו אליו, ביקשו ממנו את טופס הקנס, ואחד מהם קרע ממנו את החלק שבו הופיעו פרטי הפקח.

מתוך תיעוד תקיפת הנער באוטובוס במרץ 2025

על פי הערר, בשלב זה הם העלו בפניו הצעה: "בוא נעשה הסכם, אתה לא תתלונן עלינו ואנחנו לא נתלונן עליך". הנער, לדבריו, שתק מפחד. הוא מספר שלפני שעלו לאוטובוס אחר שלף אחד מהם תעודה ואמר לו שהוא שוטר סמוי.

רק כעבור שעתיים, סביב חצות ובעצת עורך דינו, הוא התקשר למשטרה. לדבריו במוקד הפנו אותו להגיש תלונה מקוונת, אך מאחר שלא הצליח לעשות זאת, הגיע למחרת להגיש תלונה בתחנה וביקש שיאספו את הראיות לפני שיימחקו. בעקבות התקיפה, הוא סבל מכאבים בלסת ונשלח לבדיקות ולצילומים.

אחרי הגשת התלונה נעצרו ארבעת הפקחים. לפי הערר, בסרטוני מצלמות הגוף רואים מכמה זוויות את אחד הפקחים מפעיל אלימות קיצונית ומאיים על נוסעים. התיק עבר לפרקליטות והוחזר למחלקת התביעות במשטרה, אך שם כאמור נסגר מבלי שאיש מהפקחים הועמד לדין. "מסיבה שאינה ברורה ובאופן שצריך להדיר שינה מכל אזרח, התיק נסגר כלא היה", נכתב.

עו"ד בלייכר המייצג את המתלונן הדגיש בערר שהנער אכן התנהג בחוצפה כלפי הפקחים, אך אין בכך להצדיק את שהתרחש לאחר מכן. הוא מבקש להחזיר את התיק לפרקליטות מחוז ירושלים, לעצור שוב את החשודים ולהגיש נגדם כתב אישום בעבירות אלימות בנסיבות מחמירות, התעללות, חטיפה ושיבוש מהלכי משפט.

"לא מובן כיצד תיק כל כך חמור, עם תיעוד מכל זווית אפשרית של אלימות קשה כלפי הנער, ברוטליות ואיומים קשים כלפי ציבור הנוסעים, ממוסמס על יד הפרקליטות שמורידה אותו בחזרה לתביעות המשטרה במקום להגיש כתב אישום חמור. אנו תקווה שהרשויות תתעשתנה והפורעים יועמדו לדין בעבירות חמורות", אמר.

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "במסגרת החקירה נבחנו התיעוד והראיות שנאספו. בתום בחינת מכלול חומרי החקירה והנסיבות הוחלט על סגירת התיק. נלקחה בחשבון התנהלות כלל המעורבים לאורך האירוע, ולא רק מחלקים נקודתיים ממנו. הטענה שאחד הפקחים הזדהה כשוטר סמוי נבדקה ולא נמצאו לה תימוכין. באשר לערר: התייחסות גורמי התביעה הועברה למחלקת העררים בפרקליטות המדינה והנושא מצוי בבחינתה".