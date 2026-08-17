הלל מרדכי דדון, בן 7, נדקר למוות אחר הצהריים (שני) בבית בבית שמש, בחגיגות יום הולדת. בן דודו, בן 4, נפצע קשה. צוות מד"א פינה אותם לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ומותו של בן ה-7 נקבע בבית החולים. מצבו של בן ה-4 השתפר בבית החולים. קרוב משפחתם, נער בן 15, שמר עליהם וראה את התקיפה. אבא של אחד מהם מצא אותם כשהם פצועים ליד הבריכה.

המשטרה עצרה את השכן, צעיר בן 25, בחשד שדקר את השניים. נבדק אם סכסוך בין המשפחות הוביל למעשה. אביו תושאל בזירה.

זירת הדקירה בית שמש ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )





גלריה הזירה בבית שמש ( צילום: לירן תמרי )

( צילום: שלו שלום )

( צילום: שלו שלום )

הדיווח על הדקירה התקבל בשעה 16:40 במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על שני ילדים שנפצעו בבית שמש. חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד סיפר: "הגענו לזירה מזעזעת, הייתה בחוץ המולה רבה. הובילו אותנו לשני ילדים שסבלו מפציעות קשות בגופם, בהם ילד בן 9, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וילד בן 5 בהכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה בבן ה-9 ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם אנוש וקשה".

ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, התייחס לאירוע הקשה: "בית שמש חווה בשעה האחרונה שני אירועים קשים וכואבים, שבכל אחד מהם נגדעו חייו של ילד. באירוע הדקירה הקשה נהרג ילד, ובתאונת הדרכים נהרג ילד נוסף. צוותי הרווחה והשירות הפסיכולוגי של העירייה פועלים בשטח ומעניקים ליווי ומעטפת מקצועית למשפחות ולכל מי שנדרש לכך. ליבנו עם המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל, ואנו מתפללים לשלומם ולהחלמתם של הפצועים".