פעילים ברוסיה פרסמו בימים האחרונים שורה של עצומות שעוסקות בגורלו של ארטיום קירפיצ'ונוק - היסטוריון רוסי בעל אזרחות ישראלית, שלטענת מקורביו נעלם לפני כשלושה שבועות, זמן קצר לאחר שנחת בישראל. בעצומות אלו קראו הפעילים לשלטונות רוסיה לגלות מעורבות רבה יותר על מנת להשיג פרטים על גורלו של ההיסטוריון שמרבה למתוח ביקורת על ישראל.
מפרטים שפורסמו ברוסיה עולה שקירפיצ'ונוק נחת בנתב"ג בטיסה מבירת ארמניה ירבאן ב-2 באוגוסט וזמן קצר לאחר מכן נעלם. כל הניסיונות של מקורביו ליצור עימו קשר נכשלו. שלושה ימים לאחר שנעלם כביכול, אמר שגריר רוסיה בישראל אנטולי ויקטורוב לסוכנות הממשלתית הרוסית "טאס" כי "דיפלומטים רוסים עוקבים אחר המצב", אך מאז לא היו כל התייחסויות רשמיות של רוסיה לנושא. גם הרשויות בישראל לא התייחסו לדברים.
בימים האחרונים פרסמו מקורביו של ההיסטוריון כמה עצומות ברשת שבהן העלו דרישות משלטונות רוסיה ומגורמים בינלאומיים לנסות ולגלות מה עלה בגורלו. באחת העצומות נכתב כי "ד"ר קירפיצ'ונוק הוא אחד המומחים המובילים למזרח התיכון, החוקר תהליכים פוליטיים וסכסוכים באזור. הביבליוגרפיה האקדמית שלו כוללת שמונה ספרים ומאות מאמרים".
קירפיצ'ונוק (51) נולד בסנט פטרסבורג ועלה לישראל בשנות ה-90. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטה העברית וכ-15 שנה לאחר עלייתו שב להתגורר ברוסיה. הוא אימץ קו ביקורתי מאוד נגד מדינת ישראל והרבה לכתוב נגד המדינה ונגד הציונות.