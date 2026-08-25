- היסטוריון רוסי בעל אזרחות ישראלית, שלטענת מקורביו נעלם לפני כשלושה שבועות, זמן קצר לאחר שנחת בישראל. בעצומות אלו קראו הפעילים לשלטונות רוסיה לגלות מעורבות רבה יותר על מנת להשיג פרטים על גורלו של ההיסטוריון שמרבה למתוח ביקורת על ישראל.

- היסטוריון רוסי בעל אזרחות ישראלית, שלטענת מקורביו נעלם לפני כשלושה שבועות, זמן קצר לאחר שנחת בישראל. בעצומות אלו קראו הפעילים לשלטונות רוסיה לגלות מעורבות רבה יותר על מנת להשיג פרטים על גורלו של ההיסטוריון שמרבה למתוח ביקורת על ישראל.