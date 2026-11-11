צעיר בן 28 נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים בכביש 6, וזמן קצר לפני כן נהרגה אישה בתאונה בכביש 7.

צעיר בן 28 נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים בכביש 6, וזמן קצר לפני כן נהרגה אישה בתאונה בכביש 7.

שתי תאונות קטלניות תוך פחות משעה: צעיר בן 28 נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים בכביש 6, וזמן קצר לפני כן נהרגה אישה בתאונה בכביש 7.