שתי תאונות קטלניות תוך פחות משעה: צעיר בן 28 נהרג הערב (רביעי) בתאונת דרכים בכביש 6, וזמן קצר לפני כן נהרגה אישה בתאונה בכביש 7.
הדיווח על רכב שהתהפך בכביש 6, בין מחלף מאחז למחלף קריית גת, התקבל במוקד מד"א בשעה 20:35. פרמדיקית מד"א דניאל לוי וחובש בכיר במד"א נתנאל חזן סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בזירה קשה מאוד של רכב שהתהפך. במקום שכב גבר מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות, אך פציעותיו היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
מעט לפני כן אירעה ליד מחלף כנות תאונה במעורבות שני כלי רכב פרטיים. כתוצאה מהתאונה נקבע מותה של נוסעת באחד מכלי הרכב. שני נוסעים נוספים נפצעו באורח בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי.
שוטרי תחנת קריית מלאכי ובוחני תאונות הדרכים של מרחב לכיש נמצאים בזירת האירוע, פועלים להסדרת התנועה וממשיכים בחקירת נסיבות התאונה.