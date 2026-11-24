המשבר המתמשך במדינתנו מחייב בחינה מעמיקה של הבעיות המלוות אותנו מאז ומתמיד. הן עמוקות, שורשיות ומחייבות התבוננות אמיצה וכנה במאפיינים שלנו: יהירות נרקיסיסטית ("אתה בחרתנו", "עם סגולה"), זחיחות, לעומתיות, חוסר-סבלנות, "עם קשה עורף" שמסרב ללמוד ולהפיק לקחים; שמצמיח גורמים משיחיים העוסקם בפולחנים, בטפל, ומתעלמים, מהמהות, מהעקרונות האוניברסליים שהנחלנו לתרבות המערבית.

חייבים לבחון מה גורם לעם, שמרבית אנשיו פיקחים, טובים, חומלים ומשכילים, המגיעים להישגים אישיים מדהימים, לקבל החלטות קולקטיביות ההופכות אותנו למוקצים בעולם ומסכנות את קיומנו; למה אנו חוזרים על אותן שגיאות ותופעות הרסניות. כדי להבין את התופעה, הממשלה חייבת למנות "ועדת ריפוי לאומי" ותבקש ממומחים בפסיכיאטריה, בסוציולוגיה, באתיקה ובחינוך שהציע דרכים לנטרול הסיבות שגורמות לנו הרס קולקטיבי, בלי לפגוע בכושרנו להגיע להישגים מדהימים ברמה האישית.

אירוע טרור יהודי ביו"ש

שלוש בעיות נגזרות מהתופעה האמורה: האחת, העדר קווים אדומים; השנייה, הפרדת הדת מהמדינה; השלישית, הסכסוך העקוב מדם עם העם הפלסטינאי .

1. העדר קווים אדומים

הכלל "עשה לך רב" מאפשר פתיחות, גמישות, יצירתיות וסובלנות ברמה האישית, והוא הרסני לקהילה. הוא התפרש כאילו אין גבולות ואין מגבלות בפעילותנו הקולקטיבית. כך לא ניתן לנהל ולקיים מדינה שאין בה קווים ברורים שהכול כפופים להם. לכך נועדה חוקה.

בשנת 1948 האומה המתינה שהאספה המכוננת תנסח חוקה לישראל. ב-1949 האספה נבחרה. נבחרי הציבור, ביקשו להנציח את כוחם הפוליטי, וללא הסכמת הבוחרים הפכו עצמם לרשות המחוקקת והחליטו (?) שהם ימשיכו לחוקק את החוקה בשלבים. מכאן התפתחה תפישה טרגית לפיה לכנסת שתי סמכויות: מחוקקת ומכוננת. הח"כים תאבי כוח-כסף-כבוד הסיקו שהכנסת כל-יכולה, פָּרְקוּ עֹל וחוקקו חוקי-יסוד שאין בינם לבין עקרונות חוקתיים ולא כלום. כדי להגביל את כוחם בג"ץ העדיף לאמץ תיאוריות מורכבות, במקום ללכת בדרך הפשוטה והישירה שהשופט שטיין מאמץ: "מסמכי ההקמה של המשפט הישראלי... הכפיפו את סמכויות החקיקה של [הכנסת] לאמור בהכרזת העצמאות, [הקובעת בין היתר את] הזכות ל'שוויון גמור' לכלל תושבי המדינה. בהתאם לכך, חוק הכנסת שאינו עולה בקנה אחד עם שום מובן מקובל של 'שוויון גמור' הוא חוק שנחקק שלא במסגרת סמכותה של הכנסת, ודינו בטלות". (בג"ץ ישראל חופשית 2026).

ראוי שהקהילה המשפטית תאמץ גישה זו. גם הכנסת מסוגלת לקבל החלטה ש"החלטת הררי" בטלה ולהכרזת העצמאות מעמד חוקתי מחייב.

2. הפרדת הדת מהמדינה

כך כתב חוזה המדינה: "יש לרכוש כבוד לכוהני דת אַךְ בְּהַנְהָלַת הַמְּדִינָה, אֵין לָהֶם דֵּעָה, שֶׁכֵּן הֵם יְכוֹלִים לִגְרֹם לָהּ קְשָׁיִים בַּבַּיִת וּבַחוּץ"; ואכן הכרזת העצמאות הבטיחה "חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות".

יש לקוות שהממשלים הבאים יביאו להחייאתה של הכרזה זו, יבטלו את שליטת הרבנות באזרחים, יאפשרו נישואין וגירושין אזרחיים, יפסיקו התמיכות בחינוך שאינו מחייב לימודי ליבה ועוד. איש באמונתו יחיה על חשבונו ועל חשבון קהילתו.

3. פתרון הקונפליקט עם מדינות ערב

לנוכח הזוועות שעברו על יהודים משך אלפיים שנה, הקמת מדינת ישראל הייתה מוצדקת אך גם גרמה לעקירה של מאות אלפי פלסטינים. העוינות הביאה לאלימות קשה. ניצחוננו ב-1967 הוסיף ממד דתי-משיחי לקונפליקט. כדי לפותרו יש לאתר את גורמיו העיקריים.

גם היהדות וגם האיסלאם מייחדות את מצוותיהן החברתיות לכל בני האדם תהא דתו אשר תהא. כך תורת ישראל ונביאיה כך הקוראן ונביאו מוחמד

א) ההסבר הדתי אינו מספק. עדויות אישיות ומתועדות מלמדות על יחסים טובים בין יהודים וערבים בארץ-ישראל ובמדינות מוסלמיות. גם היהדות וגם האיסלאם מייחדות את מצוותיהן החברתיות לכל בני האדם תהא דתו אשר תהא. כך תורת ישראל ונביאיה כך הקוראן ונביאו מוחמד.

ב) גם ההסבר הכלכלי לא משכנע: על פי קני מידה כלכליים מדידים רמת החיים של תושבי ישראל - כולל הערבים – עלתה. עם רצון טוב ניתן לפתור את בעיית הקרקעות שהופקעו.

ג) ההסבר הלאומי: ההתעוררות התרבותית והרעיונית הערבית החלה לקראת סוף המאה ה-19 ללא קשר לציונות. עליית היהודים ושאיפותיהם הלאומיות האיצו את הלאומיות הפן-ערבית והפלסטינית וגרמו לעימותים צבאיים. החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר 1949 נדחתה על ידי ההנהגה הפלסטינאית ומדינות ערב, וסכסוך עקוב מדם התפתח. ואולם הצרפתים והגרמנים, היפנים והאמריקאים המחישו שגם מלחמות לאומיות נוראיות יכולות להסתיים ביחסי כבוד ושלום..

ד) ההסבר התרבותי: החברה הערבית הפטריארכלית לא הכירה בזכויות נשים (פוליגמיה וגירושין שרירותים) ובזכויות ילדים ששימשו כוח עבודה זול וזמין, וראתה ביהודים סכנה לערעור תרבותה. הסבר זה נשחק. זכויות נשים וילדים התגבשו במזרח התיכון וקיימת השפעה והשראה הדדיות בין התרבויות השונות.

ה) תחושת הניכור של ערביי ישראל. הציווי האלוהי החוזר ונשנה: "כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם", הנחה את ראשי הציונות. הרצל היתווה את הדרך: "...אִם יִקְרֶה וּבְתוֹכֵנוּ יֵשְׁבוּ גַּם בְּנֵי דָּתוֹת אֲחֵרוֹת וּבְנֵי עַמִּים אֲחֵרִים, נִגְמֹל לָהֶם טוֹבָה וְנַנְהִיג שִׁוויון זְכֻיּוֹת.... אֵינֶנּוּ עוֹשִׂים שׁוּם הַבְדָּלָה בֵּין אָדָם לְאָדָם. אֵינֶנּוּ שׁוֹאֲלִים לְדָתוֹ אוֹ לְעַמּוֹ. אִם הוּא אָדָם, וְהוּא רוֹצֶה לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ בְּנֶאֱמָנוּת, הֲרֵי הוּא אֶחָד מִמֶּנּוּ". הכרזת המדינה קראה לבני העם הערבי לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה.

תחושת הפרנויה והחשדנות הגבירו את השפעתם של מחרחרי המלחמות והגזענים. הברית המכוננת בין מנסור עבאס ויואב סגלוביץ מעידים על שאיפת הערבים להשתלב בחברה הישראלית

תחושת הפרנויה והחשדנות הגבירו את השפעתם של מחרחרי המלחמות והגזענים. הברית המכוננת בין מנסור עבאס ויואב סגלוביץ מעידים על שאיפת הערבים להשתלב בחברה הישראלית, שילוב שישפר תדמיתנו בעולם וימנע התרסקות עתידה הכלכלי, המדעי-טכנולוגי והחברתי ויביא להכרה מחודשת בקיומה של מדינתנו.