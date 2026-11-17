על-רקע המשך כיפופי הידיים והניסיון של הגוש בראשות יו"ר ישר! ח"כ גדי איזנקוט להשתלט על בית המחוקקים, יחל אחר הצהריים (שלישי) הדיון על בחירת יו"ר הכנסת הבא. אחרי שגוש השינוי הציע לבחירה את ח"כ מתן כהנא ממפלגתו של איזנקוט, הודיעה מפלגת הליכוד כי תגיש את מועמדותו של ח"כ אופיר כץ לתפקיד. הדיון שיקדם להצבעה צפוי להיות ארוך ולהימשך עד שעות הערב המאוחרות.

גלריה כהנא וכץ ( צילום: שלו שלום, מוטי קמחי )

בהודעת הליכוד בנושא צוין: "לאחר סירובים רבים מאיזנקוט וגוש השמאל לא לקיים את בחירת יו"ר הכנסת באופן חד-צדדי, ולאחר הסירוב של ח"כ מתן כהנא לתמיכתנו בכפוף לכך שלא ימנה כסגניו נציגי מפלגות תומכות טרור, הליכוד יגיש את מועמדותו של ח"כ אופיר כ"ץ לתפקיד יו"ר הכנסת".

נציגי המפלגות החרדיות צפויים לתמוך במועמדותו של כץ. ממפלגתו של אריה דרעי נמסר: "סיעת ש"ס תתמוך במועמדותו של נציג הליכוד ח"כ אופיר כץ לתפקיד יו"ר הכנסת, ותתנגד למועמדותו של ח"כ מתן כהנא". ל-ynet נודע כי הרב משה הלל הירש הורה לארבעת חברי הכנסת של דגל התורה בסיעת יהדות התורה לתמוך בכץ. בהמשך הודיעו גם שלושת חברי הכנסת הנוספים של יהדות התורה כי יתמכו בכץ.

נתניהו ואיזנקוט ( צילום: AP Photo/Ohad Zwigenberg )

המהלך לבחירת כהנא צפוי להיתקל בקשיים. בקואליציה היוצאת מתכננים מהלך פיליבסטר של אחד השרים - שלא יוגבל בזמן דיבור ויוכל למשוך זמן עד ההצבעה. במקרה כזה, אנשי גוש איזנקוט עשויים להפעיל את סעיף 98 להגבלת זמני הדיון.

בחירת כהנא, שצפויה לעבור עם תמיכת הח"כים של המפלגות הערביות, היא החוליה המרכזית בהשתלטות גוש השינוי על הכנסת. ח"כ רועי פולקמן מישר! כבר מכהן כיו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ לירן אבישר בן-חורין מביחד מונתה ליו"ר ועדת הכספים הזמנית, ויו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן מונה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית. כשגם ניהול המליאה וסדר החקיקה יעברו לידיו, יחזיק איזנקוט בכל צמתי ההכרעה בכנסת.

שעות לפני ההצבעה על יו"ר הכנסת, הודיעו במפלגת ביחד ובדמוקרטים כי נציגים מטעמם יעמדו בראש ועדות לביטול חוקי המהפכה המשפטית והתקשורת. בראש ועדה לביטול חוק התקשורת של קרעי תעמוד ח"כ מירב בן ארי, ובראש ועדה לביטול חוק מח"ש תעמוד ח"כ אפרת רייטן. ח"כ נעמה לזימי תעמוד בראש ועדה שתכונה "ועדת הנבצרות והגבלת כהונה", שלפי הדמוקרטים תקדם את ביטול סעיפי חוק הנבצרות שחוקקו בכנסת הקודמת. הוועדה, נמסר, תקבע גם הוראות להגבלת כהונתו של ראש ממשלה.

בליכוד ניסו להאט את מינויו של כהנא, בפגישת משא ומתן עם נציגי ישר! וביחד הציעו נציגי הליכוד לדחות את החלפתו של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, כמחווה של רצון טוב לשיחות על אחדות. כשזה לא עבד, הונחה על השולחן הצעה נוספת שהיה ידוע מראש שלא תתקבל - הליכוד יתמוך בעצמו במינוי כהנא, בתנאי שלא ימונו סגני יו"ר כנסת מהמפלגות הערביות. בגוש איזנקוט סירבו, ונכון לעכשיו אין צפי להסכמות.