שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, לדבריו של יו"ר עמך ישראל עופר וינטר שהוא "מציע משהו חדש", אחרי שלא היה בפוליטיקה ב-7 באוקטובר כשבמקביל "הציבור רוצה משהו אחר". סמוטריץ' אמר כי "אם היה לו 10 מנדטים בסקרים אז לא הייתי מתווכח. לדבר בשם הציבור כשאתה מדשדש על אחוז החסימה וברוב הסקרים מתחת... לא רוצה לדבר בשם עם ישראל". עוד אמר סמוטריץ' כי הוא "הולך לדרוש אחריות על רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון. אני הולך לזרוק משם אנשים פוסט-ציוניים. אני הולך להשתלט על המערכות האלה ולתכנן חקיקה".