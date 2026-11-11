שלושה ימים לאחר ש קיבל את המנדט להקמת ממשלה , פונה יו"ר ישר! גדי איזנקוט במכתב רשמי ל בנימין נתניהו , המכהן כעת כראש ממשלת מעבר, ודורש ממנו לגלות "איפוק וזהירות", תוך שהוא מציין כי "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון".

נתניהו הגיב לדבריו של איזנקוט, כינה אותם "חוסר אחריות", ובהמשך שלח איזנקוט מכתב נוסף שבו תקף את רה"מ: "מדוע סירבת לפנייתי לקבל עדכון מבצעי בצירים רשמיים?". אחרי הודעה זו פרסמה לשכת נתניהו הודעה שבה נטען כי רה"מ הזמין את יריבו הפוליטי לשיחת עדכון ביטחונית, עוד לפני חילופי הדברים ביניהם: "

גלריה איזנקוט ונתניהו. "גלה עודף זהירות" ( צילום: REUTERS/Amir Cohen/File Photo )

במכתב, שכותרתו היא "חובתך הביטחונית והממלכתית בשעה זו", כתב איזנקוט כי הוא פונה לנתניהו "כמי שעודנו אוחז בהגה השלטון וכמי שעודנו ממונה בשעה זו על ביטחון מדינת ישראל, צה"ל וכוחות הביטחון. בשעה זו, כידוע היטב, אתה מכהן כראש ממשלת מעבר שלא זוכה עוד באמון הכנסת – 46 חברי כנסת בלבד עודם תומכים בהמשך כהונתך כראש ממשלה".

"בשבועות האחרונים פורסמו ידיעות מדאיגות מאוד בנוגע להחדרת שיקולים זרים לקודש הקודשים: ביטחון ישראל", הוסיף איזנקוט וכתב כי "במצב פוליטי מורכב ורגיש זה, אולי הרגיש ביותר שהמדינה שלנו ידעה, מוטלת עליך החובה לגלות עודף זהירות ואחריות באשר לקבלת החלטות ביטחוניות ולאומיות, כמו גם להנחות את ראשי הארגונים בדבר החלטות המחייבות את הסכמתו של ראש הממשלה".

אחרי האזהרה הנוגעת להפעלה של צה"ל במקרה שאינו "איום ישיר ומיידי", דרש איזנקוט מנתניהו "לגלות אחריות לאומית. גלה איפוק וזהירות מפני מהלכים מסוכנים שיכולים לחכות להשבעת ממשלה חדשה הזוכה לאמון הכנסת. אל תחלל את אמון העם במוסדות השלטון ובהליך קבלת ההחלטות".

לסיום הזהיר יו"ר ישר את נתניהו: "אל לך להציב את ראשי מערכות הביטחון בקונפליקט חוקתי קשה וספקות באשר לנדרש מהם ולדבר הנכון לעשותו. אפשר להם לשמור ללא ספקות על הציווי הקדוש המוטל עליהם. 'יידע כל אם עברייה כי הפקידה גורל בניה בידי מפקדים הראויים לכך'".

נתניהו לאיזנקוט: "במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות"

בלשכת נתניהו הגיבו למכתב של איזנקוט, כינו אותו "מהלך חסר אחריות", וכתבו: "כל ההחלטות שהתקבלו על ידי הממשלה בהובלת ראש הממשלה נתניהו התקבלו משיקולים ביטחוניים בלבד ובתיאום מלא עם מערכת הביטחון. הן הביאו להישגים חסרי תקדים למדינת ישראל, וכך יהיה גם בעתיד. במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות. המכתב של איזנקוט הוא מהלך חסר אחריות לדון בפומבי בנושאי ביטחון רגישים. זהו ניסיון שקוף להכניס פוליטיזציה לסוגיות הביטחון הלאומי של ישראל. במקום לנסות להקים ממשלה עם תומכי טרור, ראש הממשלה נתניהו קורא פעם נוספת לגדי איזנקוט להצטרף לממשלה שנלחמת בטרור".

לאחר מכן פרסם איזנקוט מכתב נוסף, תגובה לתגובה: "אם כך, מדוע סירבת לפנייתי לקבל עדכון מבצעי בצירים רשמיים כנהוג מדוע אתה מנסה לעכב את התכנסות ועדת חוץ וביטחון של הכנסת עד לשבוע הבא? לא אאפשר ואקום בפיקוח על ממשלה שאיבדה את אמון הכנסת. לא אאפשר סטייה של מילימטר משיקולי הביטחון. אני מתחייב".

המכתב של איזנקוט נשלח אחרי השבעת הכנסת ה-26, ואחרי שגוש השינוי צלח את המשוכה הראשונה ואישר את הרכב הוועדה המסדרת, שבראשה עומד ח"כ רועי פולקמן ממפלגת ישר!. 63 חברי כנסת תמכו בהצעת אישור הרכב הוועדה, בהם גם חברי מפלגות ערביות, אל מול 50 שהתנגדו. בינתיים, ואחרי הנאום מעורר המחלוקת שנשא אתמול בכנסת, נתניהו ממשיך לקרוא להקים ממשלת אחדות בהובלתו. "העם הזה יודע להתלכד ברגעי מבחן. זהו צו השעה וזהו רצון רוב העם", אמר היום בכנסת.

"שיחת הצעקות מהגיהנום" - ו"עמוד אש" בהורמוז

ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו בסוף השבוע שיחת טלפון שעסקה ברובה באיראן, על רקע חילוקי הדעות בין ירושלים לוושינגטון באשר לאפשרות של חידוש המלחמה נגד הרפובליקה האיסלאמית. לפי גורמים המעורים בפרטי השיחה, מדובר היה ב שיחה קשה ונוקבת במיוחד - כשאחד הגורמים אף תיאר אותה כ"שיחת צעקות מהגיהינום".

המכלית הבוערת בהורמוז, כפי שפרסמו האיראנים





ואולם, בלשכת רה"מ מכחישים בתוקף את התיאורים הללו, וטוענים כי השיחה כלל לא הייתה קשה. "פייק ניוז, קשקוש מוחלט", נמסר מלשכת נתניהו בתגובה. גם בכיר ישראלי אישר כי השיחה התקיימה, אך התעקש כי היא הייתה "מאוד לא קשה".

כך או כך, עדיין אין אופק ברור למצב בין איראן לארצות הברית וישראל, ועל רקע ההצהרות הסותרות של נשיא ארה"ב טראמפ בנוגע למצב השיחות לסיום העימות הצבאי בין האמריקנים לאיראן - המצב בשטח ממשיך להיות מתוח. חיל הים של משמרות המהפכה טען היום כי שתי מכליות נפט עלו על מקושים ונפגעו בזמן ש"הפליגו בנתיב לא בטוח" במצר הורמוז, ובאיראן פרסמו סרטון שבו נראית מכלית שנפגעה ו עמוד אש ועשן נראה בתוך המים של מצר הורמוז .

בטהרן נמשכת הרטוריקה הלוחמנית נגד ארצות הברית וישראל, והרמטכ"ל של איראן עלי עבדאללה צוטט בתקשורת המקומית כאומר: "אנחנו מזהירים את ארצות הברית ואת ישראל כי התקיפות הקודמות הן רק ההתחלה. אם תהיה טעות חישוב נוספת, הם ייתקלו במכות הרסניות יותר. האיומים המושמעים על ידי כוחותינו מציאותיים, ומבוססים על היכולות והמשאבים העומדים לרשותנו".

טראמפ. "שיחה קשה עם נתניהו", בלשכת רה"מ מכחישים ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

בינתיים, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי, שמחזיק באחד התפקידים החזקים והמשפיעים ביותר ברפובליקה האיסלאמית, אמר בראיון לערוץ אל-מיאדין הלבנוני כי "אף חלקיק גרעיני לא ייצא מאיראן" וכי הרפובליקה האיסלאמית "תעשה בחומר הזה שימוש לצורך בניית ספינות וצוללות". לדברי רזאי: "כל תקיפה אמריקנית חדשה תיענה במתקפות נגד בסיסים צבאיים של ארה"ב, כולל אלה הממוקמים באזורים מרוחקים יותר".