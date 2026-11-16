קצין מודיעין במשטרה במחוז דרום סירב להוציא לפועל את המעצרים של פעילי רע"מ ביום הבחירות, ודרש לפגוש את המקור שעל בסיס המידע שמסר התבקשה הפעולה המשטרתית. כך נודע ל-ynet. לדברי גורמים המעורים בחקירה, בשעות שקדמו למעצרים העבירו באגף החקירות והמודיעין במטה הארצי פרפרזה מודיעינית למחוז דרום, וביקשו לבצע את המעצרים. אלא שקצין המודיעין במחוז ביקש לבחון בעצמו את המידע ולעמוד על מהימנות המקור. עוד נודע ל-ynet כי המקור המודיעיני שוחח גם עם ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט. מוקדם יותר נחשף כי המקור המודיעיני הוא דניאל (דני) גרינברג, עוזרו לשעבר של מנכ"ל משרד רה"מ הקודם יוסי שלי.