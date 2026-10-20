חברת הפרלמנט האוסטרלית הלן היינס (65), שנדרסה אתמול מחוץ ללשכתה במדינת ויקטוריה, איבדה את אחת מרגליה ומאושפזת במצב קריטי. החשוד בדריסה, ברנדן ניוג'נט (43), נעצר בזירה. לפי דיווח ב"דיילי מייל", חשבון ברשתות החברתיות הנושא את שמו של ניוג'נט, אקטיביסט למען איכות הסביבה, כולל פרסומים ומסרים חריפים נגד ישראל והמלחמה בעזה. לפי עדויות, הנהג ביצע פניית פרסה, דרס את היינס, נסע לאחור - ופגע בה שוב. ספר מקומי השתלט עליו ומצא ברשותו סכין. ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי הבהיר כי מדובר בתקיפה מכוונת, אך המניע עדיין אינו ידוע.